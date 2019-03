A12-Abfahrten und Straße nach Kersdorf gesperrt

Bettina Winkler

Briesen (MOZ) Ab Montag sind die Autobahnabfahrten und der Zubringer zur Anschlussstelle Briesen in beiden Richtungen gesperrt. Der Landkreis Oder-Spree beabsichtigt als Baulastträger der Kreisstraße 6734 den Fahrbahnbelag zwischen der Autobahn und dem Ortseingang Briesen auf einer Strecke von rund einem Kilometer zu erneuern. Die beauftragte Firma wird am Montag die Baustelle einrichten und sichern sowie die Umleitungsstrecke, die über Jacobsdorf erfolgt, ausschildern lassen. Mit Fertigstellung der Ausschilderung ist der Bereich für den Fahrzeugverkehr gesperrt, sodass Fräsarbeiten an der gesamten Fahrbahn ausgeführt werden können. Nach Beendigung der Fräsarbeiten bleibt der südliche Bereich der Autobahnanschlussstelle Briesen auch weiterhin für Aufbruch- und Straßenbauarbeiten bis voraussichtlich 15. April vollständig gesperrt.

Für die Kersdorfer kommt die Straßensperrung völlig überraschend. Die Einwohner des kleinen Briesener Gemeindeteils an der Kersdorfer Schleuse sind dann abgeschnitten und müssen den Schlaglochweg durch den Rehagen nach Beeskow nehmen oder den Waldweg über Dorismühle benutzen. „Ich habe zufällig bei einem Besuch der Amtsverwaltung von der Sperrung erfahren“, beschwert sich Richard Stephan Hölz, der mit seiner Frau Annette auch das Café an der Kersdorfer Schleuse betreibt. „Das ist eine Unverschämtheit. Unsere Gäste und die Kersdorfer müssen weite Umwege und komplizierte Anfahrten in Kauf nehmen“, sagt er.(bw)