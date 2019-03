Eine Wattestäbchen für Lebensretter

Es tut nicht weh und dauert nicht lange: Luisa Linke und Erik Teschner haben sich in diesem Jahr bei einer Registrierungsaktion der DKMS für Stammzellenspender in Fürstenwalde beteiligt. © Foto: Bettina Winkler

Janet Neiser

Eisenhüttenstadt (MOZ) Am Sonntag werden in Eisenhüttenstadt Lebensretter gesucht – bei einer Registrierungsaktion für Stammzellenspender. Konkret wird ein genetischer Zwilling für den leukämiekranken Oliver Zeise aus Vogelsang gesucht. Nicola Wenderoth von der DKMS klärt über die Spende auf.

Frau Wenderoth, wer kommt als Spender in Frage, wer nicht?

Grundsätzlich kommt jeder gesunde Mensch zwischen 18 und 55 Jahren, der mindestens 50 Kilogramm wiegt, als Spender in Frage. Ausschlussgründe sind beispielsweise schwere Herz-Kreislauf-Erkrankungen, chronische Erkrankungen wie Rheuma, fast alle Krebserkrankungen, Hepatitis B, C oder D.

Wie läuft die Registrierung am Aktionstag ab?

Nach dem Ausfüllen einer Einverständniserklärung erfolgt die Registrierung mit Wattestäbchen per Wangenschleimhautabstrich. Für den Spender ist das eine Sache von fünf bis zehn Minuten. Damit ist der erste Schritt getan, um einem Menschen das Leben retten zu können.

Wonach wird der Wangenabstrich untersucht?

Bei einer Typisierung werden die Gewebemerkmale bestimmt. Die Befunde werden anschließend anonymisiert an das Zentrale Knochenmarkspender Register in Ulm weitergeleitet, wo sie für Patientenanfragen aus dem In- und Ausland zur Verfügung stehen.

Wann kommt man als Stammzellenspender in Frage?

Die Gewebemerkmale von Patient und Spender müssen nahezu hundertprozentig übereinstimmen, damit eine Transplantation erfolgreich durchgeführt werden kann. Die Übereinstimmung der Gewebemerkmale zweier Menschen ist allerdings äußerst selten. Deshalb ist es sehr wichtig, dass so viele Menschen wie möglich als potenzielle Stammzellspender registriert sind, denn nur so können „genetische Zwillinge“ auch tatsächlich gefunden werden.

Was geschieht mit den Proben, die abgegeben werden?

Alle Proben werden nach der Aktion ins Labor gebracht und analysiert. Entscheidend für eine erfolgreiche Übertragung der Stammzellen ist die Übereinstimmung von mindestens acht Gewebemerkmalen zwischen Patient und Spender. In unserem Labor werden bei allen neu aufgenommenen Spendern zwölf Gewebemerkmale bestimmt.

Gesetzt den Fall, die Merkmale eines Spenders stimmen mit denen eines Patienten überein. Was geschieht danach?

Kommt man als Spender für einen Patienten in Frage, kommt es zu einer Bestätigungstypisierung. Dann ist der Zeitpunkt gekommen, an dem sich der potenzielle Spender endgültig entscheiden muss, ob er für den Patienten zur Verfügung stehen will. Wenn er zustimmt, wird bei ihm ein gründlicher Gesundheits- Check-up durchgeführt. Die bloße Registrierung bei der DKMS beinhaltet zunächst nicht die bindende Verpflichtung zu einer tatsächlichen Stammzellspende. Denn oft kommt es erst nach Jahren zu einer Anfrage für eine Stammzellspende und in dieser Zeit können im Leben eines Spenders Umstände eingetreten sein, die eine Stammzellspende unmöglich machen.

Was passiert bei einer Knochenmark- oder Stammzellentnahme?

Es gibt zwei Verfahren: Die wesentlich häufigere Methode ist die periphere Stammzellentnahme: Dem Spender wird über mehrere Tage ein Medikament verabreicht, welches die Produktion der Stammzellen im Knochenmark anregt. Nach dieser Vorbehandlung werden die Stammzellen über ein spezielles Verfahren aus dem Blut gesammelt. Seltener durchgeführt wird die Knochenmarkentnahme, bei der dem Spender das Blut-Knochenmarkgemisch unter Vollnarkose direkt aus dem Beckenkamm entnommen wird. Es bildet sich übrigens nach zwei Wochen wieder vollständig nach.

Muss sich der Spender auf einen Krankenhausaufenthalt gefasst machen?

Nur bei der Knochenmarkentnahme ist ein zwei- bis dreitägiger Krankenhausaufenthalt nötig. Die periphere Spende wird ambulant durchgeführt.

Welche Risiken gibt es bei der Stammzellentnahme?

Bei der Knochenmarkentnahme besteht für ein paar Tage ein lokaler Wundschmerz. Das Risiko beschränkt sich bei dieser Methode auf das übliche Narkoserisiko. Bei der peripheren Zellspende können während der Vorbereitungsphase grippeähnliche Symptome auftreten.

Welches Krankenhaus Stammzellen?

Die DKMS kooperiert mit Entnahmezentren. Die Reiseabwicklung inklusive Unterkunft übernimmt die DKMS. Dem Spender entstehen keine Kosten.

Registrieraktion: So, 11-16 Uhr, Cafeteria des OSZ in der Waldstr.