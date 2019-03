Schwedter Late-Night-Show nach zwei Jahren gut etabliert

MOZ

Schwedt Ein Mann der Zahlen, der auch unterhalten kann – das ist Wulf Spitzley. Der PCK-Chef zählte zu den Gästen der achten Auflage der Unterhaltungsshow „MachBar“, die sich nach zwei Jahren an den Uckermärkischen Bühnen inzwischen so richtig etabliert hat. Das Moderatoren-Team Daniel Heinz und Gerd Opitz hatte bereits in der vergangenen Show den Schwedter Künstler Siegfried Mehl als Gast benannt. Zwischen ihm und Spitzley nahm nun Museumsleiterin Anke Grodon an der weiß gedeckten Tafel Platz.

Für Mehl und Grodon war es eher ein Heimspiel, einiges Neues erfuhr das Publikum dennoch von den bekannten Schwedtern – beispielsweise, dass Mehl an der Sportschule durch das Abitur gerasselt ist, weil er „betrogen“ habe. Dennoch verfolgte der „Fischkopp“ seine Ziele und entwickelte nach seinem Studium nicht nur erfolgreiche Möbelstücke, sondern vielmehr sich selber zum Grafiker, Designer und vor allem Künstler. Anke Grodon steht gern früh auf, entdeckte früh die Kulturwissenschaften als Basis für ihre Museumsarbeit und hofft visonär auf den künftigen Ausbau der Schwedter Wasserseite.

Und Wulf Spitzley? Für viele Schwedter ist er auch nach zwei Jahren als PCK-Chef noch „der Neue“. Der Rheinländer erweist sich an den Ubs. als echte Frohnatur, die ihm vielleicht kaum jemand zugetraut hat. Da wirft er einfach mal den „UckerExit“ in die Runde. Entgegen den Briten stünde die Region auf festen Füßen. „Die Uckermark kann sich selbst versorgen. Es gibt Landwirtschaft, das Gut Kerkow, Brauereien. Was uns noch fehlt, ist die schnelle Berlin-Anbindung.“ Ansonsten sei die Uckermark autark – und garniert diesen „Gesprächsstoff aus der PCK-Kantine“ mit einem verschmitzten Lächeln. Von Daniel Heinz auf seine Verantwortung für so ein Unternehmen mit mehr als 1000 Arbeitsplätzen angesprochen, verweist Spitzley ganz entschieden auf sein tolles Team und all seine Mitarbeiter, die das Ganze erst „machbar“ machen.

Auch einen kleinen Ausblick auf den in Kürze beginnenden Stillstand gibt es. Step2 sei der zweite Vorbereitungsblock, um auf den neuen Wartungszyklus von vier oder acht Jahren umzustellen. Für die Toleranz der Schwedter bei möglicherweise auftretenden Unannehmlichkeiten wolle sich das Unternehmen wieder mit einer großen PCK-Nacht am 30. August bedanken.

Zu Hobbys befragt, verrät Spitzley dem Publikum, früher mal in einer Schülerband gespielt zu haben. Zur großen Überraschung beweist er sein Können umgehend am Klavier.