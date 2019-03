Kritik am geplanten Richtergesetz

Mathias Hausding

Potsdam (MOZ) Mehrere Juristen haben am Donnerstag im Rechtsausschuss des Landtags ihre Kritik am Entwurf für ein neues Richtergesetz bekräftigt.

Zwar enthalte die Novelle auch gute Neuerungen wie etwa Regelungen für Teilzeitarbeit und Gleichstellung. Ein wesentlicher Punkt sei jedoch nicht hinnehmbar, wie die Landeschefin des Deutschen Richterbunds, Claudia Cerreto, betonte.

Dies betreffe die Regelung, wonach Richterinnen und Richtern künftig ein Nebenamt übertragen werden könne. Sie sollen also bei Bedarf gegen ihren Willen in einen anderen Bereich versetzt werden können, etwa wenn am Arbeitsgericht gerade wenig zu tun ist, sich bei den Verwaltungsgerichten aber die Akten stapeln.

Dies wäre ein verfassungsrechtlich bedenklicher Eingriff in die richterliche Unabhängigkeit, warnte Claudia Correto. Der Grundsatz der richterlichen Unversetzbarkeit werde damit ausgehöhlt. Und auch praktisch wäre in den Augen des Richterbunds nichts gewonnen. „Sie lösen damit nicht die Personalprobleme an den anderen Gerichten“, erklärte Claudia Cerreto den Abgeordneten.

Stattdessen würde diese Regelung innerhalb der Richterschaft für enorme Unruhe sorgen. Cerreto schlug vor, mehr junge und flexible Menschen einzustellen. Diese seien auch freiwillig bereit, für gewisse Zeit woanders auszuhelfen. Ähnlich äußerten sich am Donnerstag auch Vertreter anderer richterlicher Gremien.

Etwas unübersichtlicher war indes das Stimmungsbild zur Art und Weise, wie Richter künftig gewählt werden sollen. Der Richterbund wünscht sich im Richterwahlausschuss weniger Parlamentsabgeordnete und mehr Richter, um die Justiz unabhängiger von der Politik zu machen. Andere Redner betonten hingegen, es sei im Sinne der Demokratie, dass die Volksvertreter die Stimmenmehrheit in dem Wahlausschuss haben.

Die Neue Richtervereinigung forderte viel stärkere Beteiligungsrechte und mehr Selbstverwaltung der Justiz. Ziel sei die „Autonomie der dritten Gewalt“. So sollten zum Beispiel Gerichtspräsidenten die Möglichkeit haben, sich bei Personalmangel direkt an den Haushaltsgesetzgeber zu wenden.