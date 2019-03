Rauen geht auf Schulträger zu

Anke Beißer

Rauen (MOZ) Die Gemeinderatssitzung von Rauen begann für Bürgermeister Sven Sprunghofer, Björn Buchwalder (beide Transparentes Rauen) und Marco Genschmar (SPD) am Mittwochabend mit einer Überraschung: Steffen Köntopp (Stadtberg-Westend-Kiesweg) verteilte drei dem Trio unbekannte Beschlussanträge. Alle übrigen Gemeindevertreter waren eingeweiht. Es ging um eine Vereinbarung mit dem Schulträger, dem Verein für Jugendhilfe und Sozialarbeit (Jusev), die den künftigen Schulbetrieb im Interesse beider Seiten sichern soll, eine Vollmacht für Köntopp, die Verhandlungen mit Jusev, dem Ministerium und dem Rechtsbeistand zu führen sowie ein nicht öffentlich genanntes Thema für den geschlossen Teil der Sitzung.

Noch bevor die Anträge von der Mehrheit im Gremium auf die Tagesordnung gesetzt wurden, merkte Sprunghofer vergeblich an, dass er weder die Dringlichkeit sehe noch das Thema in der Arbeitssitzung besprochen worden sei. Kira Kultus (Stadtberg-Westend-Kiesweg) warf daraufhin ein, dass er, der Bürgermeister, nicht vertrauenswürdig sei, weil er Informationen aus solcher Sitzung an die Presse gegeben habe. Marco Genschmar kritisierte, ebenfalls von keinem der Anträge etwas gewusst zu haben. Mit den Arbeitssitzungen werde ohnehin gegen den Grundsatz der Öffentlichkeit verstoßen. Zudem wundere er sich, dass Köntopp, der Jusev als nicht vertrauenswürdig bezeichnet hatte, die Verhandlungen führe solle.

Zuerst beschloss der Gemeinderat, den Mietvertrag mit Jusev um ein Jahr zu verlängern. Der Träger hatte das Papier vorab unterschrieben, Sprunghofer und Amtsdirektor Joachim Schröder wurden dazu ermächtigt.

Dann ging es um jene Vereinbarung zwischen der Gemeinde und Jusev. Wie Köntopp erläuterte, soll ein Konstrukt gefunden werden, das den Interessen beider Seiten entspricht. Es gehe darum, ab dem 1. August 2020 den Schulbetrieb „kooperativ in einer gemeinsam geförderten Gesellschaft“ fortzuführen. Stünde dem gesetzlich etwas entgegen, solle über eine alternative Mitwirkung der Gemeinde verhandelt werden. Ziel sei eine Zweizügigkeit, um den Bedarf beider Seiten zu decken. Der Vereinbarung und der Vollmacht für Köntopp wurde zugestimmt.(bei)