Erstmals Ska in der Kulturgießerei

Schöneiche Gleich zwei Bands sind am Sonnabend in der Kulturgießerei Schöneiche zu Gast. Versprochen werden Punk und viel musikalisches Seemannsgarn. Am Sonntag steht dann der Dokumentarfilm „Newcomers“ auf dem Programm.

Die Knattertones haben im Lauf der Jahre ihren ganz eigenen Sound geschaffen. Geprägt wird die Musik von einer energetischen Rhythmusgruppe, einem mitreißenden Gesangsduo und einem dynamischen Bläsersatz. Für den unverwechselbaren Sound sorgt nicht zuletzt die Orgel aus den 70’ern.

Die poetischen Texte haben meist sehr reale Hintergründe und erzählen oft von den Problemen des Alltags. Mit der Darstellung von fiktiven Personen wird melancholisch und politisch-radikal auf gesellschaftliche Missstände hingewiesen. Die Sprache ist dabei sehr schnörkellos und ehrlich. Der Sänger Nick schreibt die Texte, die aufgrund seiner Herkunft alle in authentischem Punk-Englisch geschrieben worden sind.

Zweite Band des Abends in der Kulturgießerei sind die Betonpiraten. Die Band mit der Kapitänin (Gesang und Akkordeon), dem Steuermann (Gesang, Gitarre), dem Stillen Don (Bass), dem Maschinisten (Schlagzeug) und der Frau auf dem Ausguck (Orgel, Gesang) spielt seit 2008 zusammen. Wenn der Wind günstig steht, ankern die Betonpiraten in den verschiedensten Tavernen und umwickeln die Zuhörer mit musikalischem Seemannsgarn. Das klingt dann nach Diamanten, Juwelen und Säbelrasseln, nach Meerjungfrauen, Sirenen und dem Rauschen des Meers, nach Süd-, nach Ost- und Wannsee. Und die betonharten Herzen der Städter schmelzen dahin. Am Sonntag ist Dokumentarfilmzeit in Schöneiche. Zu sehen ist „Newcomers“, ein Streifen, in dem geflüchtete Menschen ihre Geschichte selbst erzählen.

Junge und Alte, Menschen unterschiedlichen Glaubens, unterschiedlichen Geschlechts und sexueller Orientierung; Menschen mit und ohne Behinderung. Menschen aus über acht verschiedenen Ländern. In 29 Interviews treten ihre Geschichten in einen Dialog miteinander. Sie erzählen vom Tragischen, aber auch vom Schönen und Hoffnungsvollen: Von Verfolgung, Krieg und den Umständen der Flucht, aber auch von Träumen und Kindheitserinnerungen, vom stetigen Kampf für Freiheit und Würde. (red)

Sonnabend, 20 Uhr, Knattertones + Betonpiraten; Sonntag, 15.30 Uhr, „Newcomers“, Kulturgießerei, Schöneiche, Kartentel. 030 6492997