Aus Fäden ein Netzwerk spinnen

Lisa Mahlke

Frankfurt (Oder) (MOZ) Gerade ziehen die Migrationssozialarbeiter in das Kommunale Integrationszentrum, Ende März soll es offiziell eröffnen. Die Einrichtung im Haus der Arbeitsagentur will künftig die Betreuung von Geflüchteten bündeln.

Im Kommunalen Integrationszentrum (KI) laufen die Fäden zusammen. Marcus Aust spricht von einem „Dach“, von einer „Drehscheibe“. Er ist Leiter des Zentrums, das Ende des Monats eröffnen soll, als eine erste Anlaufstelle in der Stadt für Menschen nichtdeutscher Herkunft, die einen Integrationswunsch haben. „Wir versuchen, alle Handlungsfelder der Integration darzustellen“, sagt er. Das gehe bis zu Kita-, Schul- und Ausbildungsplätzen, gesellschaftlicher Teilhabe, dem Arbeitsmarkt, Sport. Die Mitarbeiter im Kommunalen Integrationszentrum werden dann auf verschiedene Fachstellen und Vereine der Stadt verweisen. Direkt im KI werden außerdem Migrationssozialarbeiter zum Beispiel sozialpädagogische Beratung anbieten oder bei Behördengängen unterstützen.

Der Ausländeranteil in Frankfurt ist auf über zehn Prozent gestiegen, sagt Aust. Die größte Gruppe seien EU-Bürger, darunter auch polnische Arbeiter oder Studierende der Viadrina.

Die fünf Migrationssozialarbeiter, die im Fachbereich Asyl des Amtes für Jugend und Soziales bislang im Oderturm untergebracht waren, ziehen dieser Tage in das Kommunale Integrationszentrum in der Heinrich-von-Stephan-Straße. Perspektivisch sollen weitere solcher Stellen besetzt werden, außerdem kommt in den Räumen der Fachberatungsdienst, der in Trägerschaft der Caritas ist, sowie der Bildungsskoordinator unter. Diese Stelle hatte zuvor Marcus Aust inne. Für den Empfangsbereich des KI wird außerdem eine neue Stelle geschaffen.

Seit Herbst wird das KI aufgebaut, seitdem läuft auch das Projekt „Vielfalt als Chance“ in 14 Brandenburger Kommunen, darunter Frankfurt. Zuerst im Rathaus untergebracht, arbeiten Projektkoordinatorin Izabela Bliss und Jana Kupetz nun im KI. Das Ziel dieses durch das Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Frauen und Familie aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds und des Landes geförderten Projektes ist die Arbeitsmarktintegration von Geflüchteten.

Was aber ist der Unterschied zum Jobcenter? „Wir sind eine zusätzliche Unterstützung für die staatlichen Akteure“, erklärt Izabela Bliss. Deshalb sei das KI auch im Gebäude der Arbeitsagentur, des Jobcenters und der Jugendberufsagentur. „Wir haben einen ganzheitlichen Blick auf den Menschen“, sagt sie und beschreibt ein Beispiel: Der gelernte Beruf eines Syrers wird hier nicht anerkannt, er spricht Deutsch auf Niveau B2 und das Jobcenter rät ihm, eine Ausbildung zu beginnen. „Bei uns ist aber das Ehepaar in Beratung und wir wissen, dass auch die Frau in Ausbildung ist und es mit vier Kindern nicht geht, dass auch der Mann eine solche anfängt“, erklärt sie. In dem Projekt gebe es individuellere Möglichkeiten, auch das soziale Umfeld bei der Arbeitsvermittlung in Betracht zu ziehen und die Menschen somit anders zu beraten.

Die ersten Pläne für ein solches Integrationszentrum stellte Sozialdezernent Jens-Marcel Ullrich bereits 2017 vor – in dem Jahr sollte die Arbeit schon aufgenommen werden. In den vergangenen Monaten hatte er im Bildungs- und Sozialausschuss immer wieder die Eröffnung, nun geplant für Ende März, angekündigt. Weil Kabel fehlten, die Computer noch nicht an die Systeme der Stadtverwaltung angeschlossen waren, musste sie wiederholt verschoben werden.