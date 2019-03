Pendler passen nicht in Ersatzbusse

Manja Wilde

Fürstenwalde (MOZ) Zugausfälle, volle Busse, langes Warten – der Schienenersatzverkehr stellte in dieser Woche etliche Pendler auf eine harte Probe. Auch Donnerstagnachmittag drängte sich eine Menschentraube am Abfahrtort der Ersatzbusse in Fürstenwalde. Schnell wird klar, dass nicht alle einen Platz finden. „Als das vorletzte Taxi abfuhr, bin ich schnell zum letzten gelaufen“, sagt ein 52-jähriger Schöneicher. Er will nicht zu spät zu seiner Freundin kommen. Ein Züricher, der seinen Flieger bekommen will, und ein Erkneraner, der in Polen Zigaretten kaufte, springen mit rein. Die 48,80 Euro für die Fahrt nach Erkner teilen sie sich später.

„Heute war es schlimm“, sagt eine Mitarbeiterin des Tower-Cafés am Fürstenwalder Bahnhof. Bei ihr haben sich Wartende niedergelassen, die nicht in die Ersatzbusse passten. Auch Reneé Gitt, Robin Edelmann und Michelle Metz, die am OSZ Palmnicken lernen, standen fast eine Stunde auf dem Bahnhof.

Heute soll der Schienenersatzverkehr enden, der seit Montag auf der RE-1-Strecke zwischen Fürstenwalde und Erkner, von 8 bis 15.15 Uhr, aufgrund von Oberleitungsarbeiten gilt. (mw)