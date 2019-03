Ehepaar sponsert Kinderzeitung

Vertieft in die Zeitungslektüre: Viertklässler warfen in der Lesestube der Grund- und Oberschule in Müllrose gemeinsam mit Annekatrin und Harald Schwaeger einen Blick in die aktuelle Ausgabe der „Kruschel“-Zeitung. © Foto: Patrizia Czajor

Patrizia Czajor

Eisenhüttenstadt (MOZ) „Warum können Geister so schlecht lügen?“, liest ein Schüler der 4b in der Lesestube der Grund- und Oberschule in Müllrose aus der „Kruschel“-Zeitung laut vor. Gleich darauf gibt er die Antwort: „Weil sie so leicht zu durchschauen sind.“ Seine Klassenkameraden lachen, woraufhin der Junge noch zwei weitere Witze zum Besten gibt. Denn die kommen bei den Jungen und Mädchen besonders gut an, wie auch Katrin Krüger festgestellt hat. Die Leiterin der Schulbibliothek nahm die Viertklässler am Mittwoch mit in die Lesestube, wo ab jetzt jede Woche eine neue Ausgabe der Kinderzeitung zu finden sein wird.

Zu verdanken ist das den Sponsoren Annekatrin und Harald Schwaeger. Das Ehepaar aus Müllrose hat nämlich für die Grund- und Oberschule ein Abonnement für die Kinderzeitung abgeschlossen. Bei der Übergabe der „Kruschel“-Zeitung schauten die beiden Müllroser in der Lesetube der Schule vorbei und blätterten gemeinsam mit den Viertklässlern durch die letzten Ausgaben. Dabei erzählten sie auch, wie beim Tag der offenen Tür die Idee für das Abonnement entstanden ist. Im Gespräch mit Lehrern und Hortnern hätten sie mit Bedauern festgestellt, dass an der Schule und im Hort die MOZ-Kinderzeitung nicht gelesen werde, erzählt Harald Schwaeger. Doch aus Sicht des Ehepaars ist es wichtig, dass auch Jüngere an das Medium Zeitung herangeführt werden. „Sie sollen Informationen nicht nur auf dem Handy lesen“, findet Harald Schwaeger und beklagte, dass die jüngere Generation oft keinen Bezug mehr zu dem Medium habe. Das Ehepaar, das selbst drei Enkel hat, ist der Überzeugung, dass die Zeitung für die Jungen und Mädchen eine gute Ergänzung zum Schulbüchern ist.

Und das finden die Schüler selbst auch. Einigen war die Kinderzeitung bereits bekannt, für andere war es die erste Zeitungslektüre. Katrin Krüger warf dann gemeinsam mit den Schülern einen Blick hinein: Zum Beispiel lasen sie, was das Jahr des Schweins im chinesischen Horoskop bedeutet, was eigentlich ein Mausoleum ist oder wer James Bond ist. Zum Schluss wollte Katrin Krüger von den Jungen und Mädchen noch wissen, wie ihnen die Zeitung so gefallen hat. Das Fazit: Ganz oben stehen bei den meisten der Viertklässler Witze, Texte über Tiere oder das Rätsel – in dieser Ausgabe ging es in dem Quiz um unterschiedliche Bärenarten. „Ich wusste gar nicht, dass es so viele Arten gibt“, sagte Liara. Carla fand vor allem den Bericht über die Flüchtlingslager interessant. „Darin wurde zum Beispiel erklärt, wie Menschen dort zum Beispiel nach einem Erdbeben versorgt werden“, fügte Katrin Krüger hinzu. Sonja mochte an der Zeitung, dass sie darin viel Wissenswertes findet. „Das ist mal was anderes“, sagte die Schülerin.

Der Ansicht ist auch Katrin Krüger, die es freut, dass die Schüler so viel Neues aus den Bereichen Natur, Länder, Sitten und Gebräuche erfahren würden. Sogar Erwachsene könnten hier noch was lernen, findet sie. „Komplizierte Sachen werden leicht erklärt.“ Das vergesse man als Erwachsener oft – sich gegenüber Kindern mit einfachen Worten auszudrücken. Auch aktuelle Informationen würden kindgerecht verpackt, wie etwa die Rolle des US-Präsidenten. In den Augen der Bibliotheksleiterin eignet sich die Kinderzeitung deswegen sehr gut für den Unterricht. „Sie animiert zum Lesen.“ Den Lehrern steht es nun jederzeit offen, mit den Kindern zum Lesen der Zeitung in die Lesestube zu kommen, wie sie sagt.

Einen Sponsor für den Hort hat die Schule übrigens auch schon gefunden. Annekatrin Schwaeger konnte davon ihren Vater überzeugen. „Der war total begeistert davon“, erzählte die Müllroserin mit einem Lächeln im Gesicht.