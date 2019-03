Vom Hausnotruf bis zu Schlagermusik

Patrizia Czajor

Eisenhüttenstadt (MOZ) Am frühen Mittag herrschte am Eröffnungstag der Vita-Tage im City Center noch kein großes Gedrängel, aber Interesse. Es füllt sich in der Regel erst am Nachmittag, wie Katrin Lüdeke von der Volkssolidarität berichtete. Sie und ihre Kollegin stellen auf der dreitägigen Messe, zu welcher das Märkische Medienhaus in diesem Jahr zum zweiten Mal einlädt, das Angebot der Volkssolidarität vor. Eine Besucherin habe sich etwa über das Angebot des Hausnotrufdienstes schlau machen wollen, sagte die Mitarbeiterin der Hilfsorganisation. An den einzelnen Messetagen hat die Volkssolidarität laut Katrin Lüdeke unterschiedliche Schwerpunkte gelegt: Am Freitag geht es etwa um die Begegnungs- und Kontaktstelle für psychisch Kranke sowie um die Wohnstätte, am Sonnabend steht die Sozialstation im Mittelpunkt.

In den kommenden Tagen gibt dort auch die Arbeiterwohlfahrt (AWO) einen Einblick in die Angebote des Trägers. Angesprochen werden alle Zielgruppen, wie Anja Lanke erläuterte. Sie ist Koordinatorin für das Projekt „Gemeinsam Helfen & Unterstützen“, welches etwa Menschen unterstützt, die ihre Angehörigen zu Hause pflegen. Doch in Hinblick auf das Motto der Messe „Familie und Freizeit“ werden laut Anja Lanke am Stand der AWO auch Kinder und Jugendliche angesprochen, etwa mit der Jugendkunstwerkstatt sowie verschiedenen Mitmach-Angeboten. Kinder können sich dort zum Beispiel schminken lassen oder ein Mal am Glücksrad drehen. Und wenn sich jemand nicht von Gesundem abschrecken lässt, gibt es von der Mitarbeiterin auch ein kleines Gemüseschälchen auf die Hand.

Zu den weiteren Ausstellern der Messe gehören unter anderem Autohäuser, Miss Sporty, Reha-Tech oder das QualifizierungsCentrum der Wirtschaft, an dessen Stand sich Interessierte zum Beispiel über die duale Ausbildung informieren können. Außerdem fehlte beim Eröffnungstag auch nicht die musikalische Begleitung. Schlagersängerin Stefanie Matheus kam bei einem Song sogar von der Bühne runter und mischte sich zwischen die Zuschauer. Nur ein klein wenig leiser sang in den Reihen des Publikums Klaus Makowski mit. „Ich mag einfach Schlagermusik“, sagte er.

„Es ist richtig gut angelaufen, die Aussteller sind zufrieden“, erklärte Stephanie Thieme vom Märkischen Medienhaus. Sie freut sich zudem, dass es diesmal Bänke an der Bühne gibt und dass erneut so viele Angebote für Kinder dabei sind.(pac)