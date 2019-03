Skeptische Blicke nach London

Joachim Eggers

Erkner (MOZ) 68 Personen mit britischer Staatsangehörigkeit leben im Landkreis Oder-Spree. Auch bei ihnen steigt die Verunsicherung angesichts des immer näher rückenden ungeordneten Austritts ihres Landes aus der Europäischen Union.

Schon dass sie überhaupt in Deutschland leben, hat vermutlich mit dem Brexit zu tun. Jedenfalls vermuten das Hugo Barritt und Annika Mason. Der 39-jährige Neuseeländer mit britischem Pass und die 34-jährige Deutsch-Engländerin haben vor anderthalb Jahren den lange geschlossenen Buriger Landgasthof „Falkenhorst“ zu neuem Leben erweckt und daraus ein veganes Restaurant mit Pension gemacht. Davor lebte das Ehepaar in London. Er war bei einem Hightech-Startup tätig, das mit Risiko-Kapital finanziert wurde, und dass der Geldstrom versiegte, vermutet Barritt, hatte schon damals mit der Unsicherheit über den Brexit zu tun. Annika Mason war beim Online-Schuhhändler Zalando für einen Job im Marketing fast schon unter Vertrag. Doch auch die Unsicherheit über den Brexit habe die Firma bewogen, sich nicht auf den britischen Markt zu begeben, sagt sie.

Jetzt verfolgt vor allem Hugo Barritt die Nachrichten aus seiner langjährigen Heimat mit Argusaugen und viel Kopfschütteln, während sie es nicht mehr hören kann. Unmittelbare Folgen für sich selbst fürchten die beiden nicht, allein schon, weil Annika Mason mit ihrem deutschen Pass auf der sicheren Seite ist, und Hugo Barritt als ihr Ehemann damit aufenthaltsrechtlich abgesichert sein müsste. Bei Fragen wie der Gültigkeit des Führerscheins allerdings sind sie ihrer Sache nicht so sicher. Barritt, der die aktuelle Entwicklung zum Verzweifeln findet, rechnet damit, dass er vielleicht einigen zusätzlichen Papierkrieg bewältigen muss. Annika Mason bangt allerdings ein wenig um ihre Mutter: Sie ist Deutsche und lebt in England. Beide haben seinerzeit beim Referendum gegen den Austritt gestimmt, haben aber auch Verwandte, die für den Austritt waren.

Auch bei dem in Schöneiche lebenden englischen Musiker Christopher Sayles ist die Verunsicherung groß. „Ich kann mir nicht vorstellen, dass es keinen Deal gibt“, sagt er. Mit einer Einigung über ein Austritts-Abkommen wären alle Probleme gelöst, meint er. Sayles lebt seit 2011 in Schöneiche und ist mit einer Deutschen verheiratet. Selbstkritisch räumt er ein, sich nicht genügend mit den möglichen Auswirkungen beschäftigt zu haben. „Ein anderer Brite hier in Schöneiche hat schon die doppelte Staatsangehörigkeit beantragt, vielleicht sollte ich das auch tun“, überlegt er.

Er wäre nicht der einzige: 2018 wurden mit neun Briten Beratungsgespräche für einen Erwerb der deutschen Staatsangehörigkeit geführt, berichtet Kreis-Sprecher Mario Behnke. Davon stellten sechs Einbürgerungsanträge, die Ausländerbehörde hat alle sechs genehmigt. 2016 gab es im Landkreis zwei Einbürgerungen britischer Staatsbürger und 2017 vier. Hugo Barritt, der weiterhin auch einen neuseeländischen Pass hat, sagt mit einem Schuss Galgenhumor: „Ich würde meinen britischen für einen deutschen Pass eintauschen.“ Im Gästeraum des Falkenhorsts holt er mit der Hand aus und sagt: „Das hier ist jetzt mein Zuhause.“