Computer statt Schraubenschlüssel

Bettina Winkler

Fürstenwalde (MOZ) „Handwerk hat goldenen Boden“, sagte Jörg Richter, Obermeister der Kfz-Innung Frankfurt (Oder) in seiner Rede zur feierlichen Übergabe der Prüfungszeugnisse und Gesellenbriefe im Festsaal des Alten Rathauses in Fürstenwalde. „Mit der erfolgreichen Ausbildung wurde ein festes Fundament für das weitere Leben geschaffen, auf dem man sich nicht ausruhen soll“, gab Richter den frisch gebackenen Gesellen mit auf den Weg und ermutigte sie, die zahlreichen Möglichkeiten zur Weiterbildung wie zum Beispiel Servicetechniker oder Handwerksmeister zu nutzen. Die Technik bei Autos entwickelt sich rasant weiter, so dass der Schraubenschlüssel immer öfter vom Computer abgelöst wird.

33 Kfz-Mechatroniker-Azubis aus den Landkreisen Oder-Spree und Märkisch-Oderland haben erfolgreich ihre Ausbildung abgeschlossen. Zur Prüfung angetreten waren 37. Eine von ihnen ist Justine Geraldine Wendt, die zu den sechs Besten gehört. Die 22-Jährige wurde bei Obermeister Jörg Richter im Autohaus Hoppegarten ausgebildet und auch übernommen. „Ich liebe meinen Beruf und habe Spaß dran“, sagte sie. Jonny Thoms (Autoland Neu-Zittau-Gosen) und Toby Blei (Autowelt Schöneiche) haben zudem eine Zusatzausbildung für Oldtimer gemacht. Damit können sie fachgerecht historische Fahrzeuge reparieren und restaurieren.(bw)