Geschäftsfrau setzt Belohnung aus

Steffen Göttmann

Altranft/Wriezen (MOZ) Einer hinterhältigen Attacke sieht sich die Geschäftsfrau Bettina Visintin in Wriezen ausgesetzt. Die Geschäftsführerin der Decotrend GmbH aus Rathenow betreibt seit gut elf Jahren im Gewerbegebiet Altranft eine Filiale, in der sie vor allem Teppiche und Bodenbeläge sowie Zubehör verkauft.

Mit einer Plakataktion an der Freienwalder und der Frankfurter Straße in Wriezen wollte sie vom 11. bis 15. Februar für ihr Geschäft in Altranft werben. An die Stadtverwaltung zahlte sie daher für fünf Tage Werbung 115 Euro Sondernutzungsgebühr, um die gut 20 Plakate in Augenhöhe an Straßenlampen befestigen zu dürfen.

Unbekannte Täter ließen jedoch die Werbeaktion ins Leere laufen. Sie trennten von allen aufgehängten Werbeplakaten Firmenname, Adresse und den Anfahrtsweg ab, so dass die möglichen Kunden weder den Urheber der Plakate identifizieren konnten, noch den Weg nach Altranft fanden.

Bettina Visintin beziffert den Schaden auf mehrere hundert Euro und hat daher Anzeige bei der Polizei in Bad Freienwalde erstattet. „Es handelt sich hier nicht um puren Vandalismus“, ist die Geschäftsfrau überzeugt. „Leute, die aus reiner Zerstörungswut handeln, reißen die Plakate ganz herunter“, sagt Bettina Visintin. Doch hier habe jemand gezielt und sauber Firmenname und Adresse von den Plakaten abgeschnitten.

„Ich habe eine Werbeagentur mit der Gestaltung beauftragt, und die Plakate mussten hergestellt werden“, rechnet sie zusammen. Wie viel Einnahmen ihr durch die Lappen gegangen seien, lasse sich nicht so einfach feststellen. „Auf dieses Niveau muss man sich nicht herunter lassen“, sagt Bettina Visintin, die mehr als verärgert ist. Denn für die Firmeninhaberin ist dies kein Einzelfall gewesen. „Mir ist schon einmal so etwas in Rathenow passiert“, berichtet Bettina Visintin. Dort sei ein Mitarbeiter einer Firma beobachtet worden, die ähnliche Produkte vertreibt. Ob dieser in Übereifer oder auf Anweisung unterwegs war, entzieht sich jedoch ihrer Kenntnis. Sie vermutet in diesem Fall ähnliche Beweggründe, hat aber dafür keine Beweise.

Für die IHK Ostbrandenburg in Frankfurt (Oder) ist dies ein Einzelfall. „Wir haben von so etwas bisher noch nicht gehört“, sagte Pressesprecherin Norma Groß am Donnerstag auf Anfrage.

Bettina Visintin belässt es nicht bei einer Anzeige. Sie hofft, dass jemand in Wriezen etwas beobachtet hat und setzt daher eine Belohnung von 1 000 Euro für den entscheidenden Hinweis aus, wer ihre Plakate beschädigt hat.

Bettina Visintin nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 0172 8697041 entgegen.