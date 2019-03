Zeitreise durch die Jahrhunderte

Andrea Linne

Bernau (MOZ) 21 Gruppen zeigen am 10. März in der Erich-Wünsch-Halle in Bernau acht asiatische und 13 europäische Formen des Schwertkampfes. 150 Tänzer und Träger von Degen, Speeren oder Stöcken gestalten das 22. Treffen dieser Art.

Die Bernauer Briganten, die an die Geschichte der Hussitenstadt erinnern, haben sich zu Werbezwecken schon einmal in ihre Uniformen geworfen. Wie Bernd Eccarius, Chef des Sport- und Kulturvereins sowie anerkannter Mittelalterexperte, bekennt, „macht das Ganze einfach furchtbar viel Spaß“. Er lädt Familien dazu ein, von 10 bis 17 Uhr auf eine Zeitreise zu gehen. „In einem Reisebüro kann man das nicht buchen“, lacht der Leiter des Bernauer Heimatmuseums. Es sei die sportliche Betätigung, das Beschäftigen mit Geschichte und Kulturgut der Bernauer, das die Vereinsmitglieder reize. Tanzen als Form des Kampfes, Fechtschritte im rhythmischen Takt des Trommelschlages – die Briganten sind weitaus mehr als nur Schwertkämpfer und Hussiten-Darsteller, macht er klar.

Den Virus hat er längst an seinen Sohn Marcus weitergereicht. Der steckt in einer Uniform aus dem Dreißigjährigen Krieg, trägt Muskete und Kettenhemd zur Schau. Mike Wedding von der Chin-Woo-Kämpferschule ist das ganze Gegenteil. Das rote Leinenhemd reicht bis zu den Waden, das Langschwert ist nur eines der vielen nordchinesischen Kung-Fu-Waffen, die zum Einsatz kommen. Tigerhakenschwerte, Säbel, Stöcke werden am 10. März zu sehen sein, erzählt Mike Wedding. Für ihn ist die Kampftechnik zum Beruf geworden.

Der 59-jährige Frank Schöning kam über seine Töchter zu den Briganten. „Ich habe vier Töchter, zwei sind heute noch aktiv im Tanz und Kampfsport“, erzählt der Bernauer. Er selbst hält sich fit damit, aktuell mimt er einen Hussiten um 1432. Santa Singh Nihang als Kontrastprogramm und Exot ist ein indischer Krieger um 1400. „Das Schild trägt Spikes, so wird es auch heute noch eingesetzt“, berichtet der in München aufgewachsene Indo-Bajoware von der Berliner Gruppe Gatka-Akahra. Die Waffen sehen gefährlich aus, wie zum Beispiel der Katar, ein indischer Faustdolch. „Den hatten einst Könige bei sich“, weiß er zu berichten.

Leo Grabsch und Konrad Ruske, zwei sehr junge Vereinsmitglieder, finden in der Kombination aus Historie, Spaß und Sport ihre Liebe zu den Schwertkämpfern. „Ich bin schon als Kind gern beim Hussitenfest gewesen“, bekennt der 22-jährige Leo Grabsch. „Wir sind ein junger Verein“, ergänzt der 21-jährige Konrad Ruske.

In verschiedenen Schaubildern werden am 10. März die unterschiedlichen Kampfstile und Waffenarten vorgestellt. Die Gruppe Drachenbanner Berlin ficht wie die Askanier, aus Japan importiert Wasabi Daiko seine Kampfkunst, aber auch Wikinger und Freifechter präsentieren sich. Dazu gibt es viel Programm quer durch die Geschichte und zahlreiche Länder mit Tanz- und Musikgruppen.

Für Bernd Eccarius ist das Ganze längst mehr als ein Hobby. Der Briganten-Führer lebt das Mittelalter. Das ist nicht nur an Bart und Frisur abzulesen, sondern an seiner Begeisterung, wenn er erzählt. Eine Zeitreise ist das allemal wert.