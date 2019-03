Nadja Voigt

Zollbrücke (MOZ) Schauspieler, Regisseure, Dramaturgen: Sie alle stehen mehr oder weniger im Rampenlicht eines Theaters. Doch wer ist hinter den Kulissen zugange? Zum 20. Geburtstag des Theaters am Rand in Zollbrücke gibt das Oderland Echo den Mitarbeitern eine Bühne und holt sie ins Rampenlicht. Heute: Licht- und Tontechniker Bernhard Bauch.

Von der Donau an die Oder: Zunächst kam Licht- und Tontechniker Bernhard Bauch als Gast ins Theater am Rand in Zollbrücke. Und als er dann nachfragte, ob sie Unterstützung brauchen, ging alles ganz schnell. „Ein paar Wochen später wurde mir alles gezeigt und eine Saison später war ich da“, berichtet der heute 36-Jährige.

2017 war das. Nun steht seine dritte Saison im Theater bevor und er freut sich schon auf das abwechslungsreiche Programm aus Lesungen und Liederabenden, Repertoirestücken und Gastspielen. „Die Bandbreite ist groß, das macht die Arbeit so lebendig hier“, sagt der gebürtige Wiener, der seinen Platz als Programmierer hinter einem Rechner mit dem Pult im Zuschauerraum getauscht hat.

Eine Aufgabe, die weit mehr beinhaltet, als den An- und Ausknopf zu bedienen. „Ich schätze an der Arbeit, dass ich mich einbringen kann“, sagt Bernhard Bauch. Vorschläge machen, Konzepte erstellen. „Es ist immer wieder schön, zu sehen, was dabei herauskommt.“ Mal dauert es nur einen kurzen Augenblick, um die richtige Stimmung auf der Bühne zu kreieren, mal ein paar Stunden. Rotes Licht, blaues Licht. Ton an, Ton aus. „Man trifft auf eine interessante Schar an Menschen“, sagt Bauch. Manche Künstler wissen ganz genau, was sie für das Programm brauchen, bei manchen Aufritten hat er freiere Hand. Besonders freut er sich auf eine neue große Produktion im Theater am Rand, die im Herbst Premiere feiern soll. „Dabei wird es mehrere Bühnen geben“, blickt der Licht- und Tontechniker voraus. Dem Theater, das im vergangenen Jahr sein 20-jähriges Bestehen feierte, wünscht er, dass es bunt und lebendig bleibt.