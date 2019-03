Alter Stall soll Atelier- und Veranstaltungsraum werden

Doris Steinkraus

Altlangsow (MOZ) Auf dem Hof des denkmalgeschützten Schul- und Bethauses in Altlangsow steht ein unscheinbares Stallgebäude. Der Zahn der Zeit hat arg an ihm genagt. Soll es nicht dem Abriss preis gegeben werden, müssen Handwerker ran. Im Bauausschuss der Stadt berichtete Prof. Dr. Günther Dannecker über das Vorhaben des Fördervereins. Der in Werbig lebende Mediziner ist seit einigen Jahren Vorsitzender des Vereins.

Die Akteure hatten schon einmal versucht, Fördermittel für die Sanierung des Gebäudes zu erhalten, jedoch erfolglos. „Es würde sich sehr gut eignen, um daraus ein Atelier zu schaffen und Künstler mit einem Stipendium ins Oderbruch zu locken“, so Dr. Dannecker. Mit Torsten Schobert aus Strausberg habe man einen Architekten gefunden, der für den Verein einen ersten Entwurf zur Gestaltung als Atelier- und Veranstaltungsraum erarbeitet hat. Rund 150 000 Euro seien für die Sanierung veranschlagt. Umsetzen könnte man das Vorhaben nur mit Fördermitteln, erklärte der Vereinsvorsitzende. Um diese beantragen zu können, muss eine Baugenehmigung vorliegen. Dannecker warb im Ausschuss dafür, dass die Stadt als Eigentümer Mittel dafür freigibt. Die Entscheidung obliegt den Stadtverordneten.

Thomas Drewing vom Bauamt machte deutlich, dass die Stadt mit einer Summe von 7500 Euro in Vorleistung gehen müsste. Werde das Vorhaben bewilligt, würde auch Geld für Planungsleistungen fließen. An eine Umsetzung sei frühestens 2020 zu denken. Die Zeit dränge jedoch, da die Förderperiode 2021 endet. Im kommenden Jahr werden damit die letzten geförderten Projekte begonnen. Welche Fördertöpfe es nach 2021 gibt, weiß niemand.

Das Thema soll noch im Ortsbeirat besprochen werden. Ortsvorsteher Wolfgang Kadler (SPD) sprach sich im Ausschuss schon mal dafür aus. „Das Haus findet immer mehr Resonanz. Es ist auch ein Anlaufpunkt für Nutzer der Ostbahn.“ Mit Sommerfesten, Lesungen sowie mindestens sechs Ausstellungen während der Saison hat sich die Kunst- und Kulturstätte fest etabliert. Wolfgang Heinze (Linke) bescheinigte, dass es sich bei dem Gesamtareal um ein architektonisches Kleinod der Stadt handle. Planungsvorlauf zu haben, sei immer sinnvoll. Bürgermeister Jörg Schröder unterstrich den Zeitdruck. Man müsse den Antrag so schnell wie möglich bei der LAG einreichen. Der Ausschuss empfahl, die Planungsmittel bereitzustellen.