Erfolgreiches Netzwerken im Dorf

Cornelia Link-Adam

Worin (MOZ) Der erst vor einem Jahr gegründete Heimatverein „Wir für Worin“ hat seit seiner Entstehung eine wahre Erfolgsgeschichte hingelegt: Die Mitgliederzahl hat sich verdoppelt, die Angebote werden rege genutzt. Auch für dieses Jahr hat man viel vor.

Der Auftakt der Veranstaltungen war mehr als gelungen. Das Eisbeinessen jüngst auf dem Gelände der Woriner Wassermühle lockte viele Gäste an. „Wir haben Anfang 2018 mit 25 Mitgliedern unseren Verein gegründet, jetzt sind nochmal so viele dazu gekommen“, freut sich der Vereinschef Jens Grünert. Ein stiller Wunsch habe sich damit bewahrheitet. Die Verdopplung in einem Jahr sieht der 39-jährige Software-Entwickler als logische Konsequenz an. „Bei uns war ein Vakuum im Dorf entstanden. Keiner kümmerte sich um das Dorfleben.“ Dass sich der Verein aus einer Laune beim Männer-Frühschoppen gründete – das monatliche Treffen gibt es immer noch –, findet auch der Vereins-Vize Klaus Dieter Felsmann gut. „Der Zulauf deutet darauf hin, dass Bedarf da ist“, sagt er. Gehofft habe man auf 20 Leute, die unkompliziert mitmachen, geworden seien es weit mehr.

Anfänglich lag der Altersdurch­schnitt zwischen 26 und 80 Jahren, jetzt bei 22 bis 99. Generationsübergreifend fühlen sich die Woriner angesprochen. „Und sie werden gebraucht.“ Um gemeinsam zu arbeiten, etwas zu schaffen. Schon bei der Vorbereitung des Eisbeinessens – mit gut 100 Portionen – packten viele an und fanden ihre Erfüllung darin. Drei alte Waschkessel wurden extra aufbereitet. Am Festtag selbst wurde schon ab 7 Uhr gewerkelt, damit mittags das Essen auf dem Tisch steht. Es dampfte aus den mit Holz befeuerten Kesseln das Fleisch, nebenan wurde auch selbstgemachtes Sauerkraut über dem Feuer zubereitet.

Mit dem Woriner Mühlenverein habe man sich wegen der gemeinsamen Nutzung des Areals gut verständigt. Darüber hinaus haben sich die Mitglieder von „Wir für Worin“ eine alte Kuhscheune ausgebaut, die als Vereinshaus genutzt wird.

Das Zusammenbringen der Menschen liegt dem Verein am Herzen. Das habe schon im Gründungsjahr gut geklappt, sagt Jens Grünert. Eine Spendenaktion zugunsten neuer Bierzeltgarnituren lief so gut, dass neun Stück angeschafft werden konnten. Die Sponsoren – Privatleute und Firmen – wurden mit einem Messingschild daran benannt. „Unter dem Dach des Vereins haben sich aber auch Initiativen gebildet“, fügt Klaus-Dieter Felsmann an. So treffe sich im Sommer 14-täglich eine Sportgruppe auf dem Mühlenhof. Die Frauen machen Gymnastik und Yoga, angeleitet von einer Thailänderin, die in Worin wohnt. Andere Frauen haben den „Weiberklatsch“ ins Leben gerufen. Am letzten Sonntag im Monat wird gemeinsam geklönt, Kuchen gegessen, in Bücher gestöbert. Sie wollen aber auch noch Lampions und Ostereier basteln.

Der Heimatverein will Netzwerker sein, hat einen Raum geschaffen, den die Woriner mit Leben füllen können. Gearbeitet werde noch daran, auf dem Mühlenhof eine Sommerküche einzurichten und die Ortschronik weiterzuführen. In jeder Ortsbeiratssitzung ist einer vom Verein dabei, um Hilfe anzubieten. „Das wird sich auch nach den Wahlen nicht ändern“, betont Jens Grünert. Man werde sich im Frühjahr beim Dorfputz wieder beteiligen und gemeinsam mit der Feuerwehr das Osterfeuer gestalten. Im April gibt es eine Busreise zum Glasmuseum nach Glashütte. „Schließlich wollen wir ja auch Bildung vermitteln“, betont der freiberufliche Filmemacher Felsmann. Im Rahmen der Dorf-Urania, einer Bildungsaktion, ist für Mai der Besuch eines Woriner Landwirtschaftshofes geplant und im August ein Pilzseminar mit externen Beratern. „Wichtig ist uns mit allen Angeboten, fast Vergessenes zu erhalten.“ Im September plant man auch noch eine Tauschbörse auf dem Hof – für Obst, Gemüse, Pflanzen, Bücher und Kleinkram. Die Angebote stehen allen Worinern offen, „aber natürlich auch Interessierten aus den umliegenden Dörfern“, betont das Vorstands-Duo.