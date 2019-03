„Er war einer, auf den man sich verlassen konnte“

Sabine Rakitin

Bernau (MOZ) In einer bewegenden Trauerfeier hat die Stadt am Donnerstagnachmittag Abschied von Eckhard Illge genommen. Der stellvertretende Bürgermeister und Dezernent für Schul-, Kultur- und Jugendangelegenheiten war am 8. Februar im Alter von 62 Jahren unerwartet verstorben.

Gemeinsam mit der Familie und Freunden hatten sich 150 Menschen im Ofenhaus versammelt, um Eckhard Illge die letzte Ehre zu erweisen, darunter Landtagspräsidentin Britta Stark, Landrat Daniel Kurth, die ehemaligen Bürgermeister von Bernau, Hans Ermer, Ulrich Gerber und Hubert Handke sowie Mitglieder der Stadtverordnetenversammlung und Mitarbeiter der Stadtverwaltung. In seinen Erinnerungsworten beschrieb Bürgermeister André Stahl den Dezernenten als ein „liebenswertes Original“, das auch in scheinbar ausweglosen Situationen „mutige und kreative Lösungen für Probleme fand“ und bescheinigte Eckhard Illge: „Er konnte organisieren wie kein Zweiter“.

Lebhaft in Erinnerung ist vielen Mitarbeitern in der Stadtverwaltung beispielsweise eine Geschichte aus dem Jahre 2001, als sich das Landesjugendamt in Bernau angesagt hatte, um die Kita „Kreatives Freizeitzentrum“ in Augenschein zu nehmen. Es ging um die Betriebserlaubnis für die Einrichtung. Doch deren Innenausbau war noch nicht abgeschlossen. Statt Bodenbelages glänzte der pure Beton. Es war Eckhard Illge, der seine Mitarbeiter in den Baumärkten der Stadt grünen Kunstrasenteppich kaufen und in einer Nacht- und Nebelaktion in der Kita verlegen ließ. Als die Delegation der Behörde am nächsten Morgen in der Kita eintraf, schien alles perfekt - bis auf Elektrokabel, die in 1,50 Meter Höhe aus der Wand ragten. „Wie festgenagelt stand Eckhard Illge davor und verdeckte sie“, schilderte André Stahl die Situation. „Die Betriebserlaubnis für die Kita war gerettet.“

Es sind diese Anekdoten, die den Trauergästen ein Schmunzeln ins Gesicht zaubern. Ja, so haben viele Eckhard Illge erlebt, auch im Landratsamt, sagt Daniel Kurth. „Er war einer, auf den man sich verlassen konnte.“

Aus der polnischen Partnerstadt Skwierzyna ist eine vierköpfige Delegation mit Bürgermeister Leslaw Holownia zur Trauerfeier gekommen. Die Männer nennen Eckhard Illge „einen offenen, ehrlichen Menschen und einen guten Freund“. Sie wollen eine alte Eiche, die es dem Bernauer bei einem seiner vielen Besuche in Polen angetan hat, nach ihm benennen.