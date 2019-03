Vom Veganer-Test bis zum Patent für Zahnspangen-Reiniger

Ellen Werner

Eberswalde (MOZ) Zu faul, die Zahnspange zu putzen? Moritz Galster, Alexander Raabe und Lorenz Falk hätten da eine Lösung. Mit UV-Licht, wussten sie, kann man Bakterien abtöten. Lassen sich so auch bakteriell verunreinigte Zahnspangen desinfizieren? Die Elftklässler aus Oranienburg kleideten ein Holzkästchen mit Aluminiumwänden aus und bauten eine Platine mit Spezial-LEDs ein. „Das wirkt“, kann Moritz nach eingehenden Tests sagen. Und nicht nur das: Weil es Zahnspangen-Reiniger auf UV-Basis zuvor noch nicht gab, haben sich die drei einfallsreichen Gymnasiasten ihre Erfindung gleich noch amtlich patentieren lassen.

Am Donnerstag gehören sie zu insgesamt 83 Nachwuchsforschern, die ihre Projekte im Regionalwettbewerb Ostbrandenburg von „Jugend forscht“ präsentieren. 40 Projekte haben 14- bis 21-Jährige im Bereich „Jugend forscht“ ertüftelt. In der Junior-Sparte „Schüler experimentieren“ sind 16 Projekte von Zehn- bis 14-Jährigen vertreten. In Fachgebieten von Arbeitswelt über Biologie bis zur Informatik stellen sie unter anderem ein neues Verschlüsselungsverfahren, eine Wärmespeicher-Methode aus Vulkangestein und Erkenntnisse zu Materieströmen der Sonne vor. Angereist sind die Schüler unter anderem aus Bernau, Fürstenwalde, Zeuthen (Dahme-Spreewald) und Neuenhagen (Märkisch-Oderland), die meisten aus Frankfurt (Oder). Dort hat etwa Läticia Moosdorf (17) untersucht, ob man auf Papier bauen kann. Ihre 14 mal 14 Zentimeter großen Faltpapiere tragen teilweise 88 oder sogar fast 100 Kilogramm, berichtet sie.

Eberswalder sind in der Runde am Donnerstag nicht dabei. Dass der Wettbewerb dennoch im Eberswalder Zentrum für Erneuerbare Energien „Hermann Scheer“ stattfindet, begründet der Veranstalter mit der stetig steigenden Teilnehmerzahl. „2018 hatten wir 50 Projekte. Davor immer um die 30“, sagt EWE-Sprecherin Nadine Auras. Seit 2001 ist der Gasanbieter Patenunternehmen für den Regionalwettbewerb. Nach wechselnden Veranstaltungsorten in den Vorjahren richtet EWE die Runde nun zum zweiten Mal im großen Hermann-Scheer-Haus aus. „Wir würden uns sehr freuen, wenn wir im nächsten Jahr auch Eberswalder Teilnehmer dabei hätten“, so Auras.

Mit neun Projekten vom Paulus-Praetorius-Gymnasium in Bernau ist der Barnim dennoch gut vertreten. Untersucht haben die Schüler etwa, wie sich vegane Ernährung auf die Leistungsfähigkeit auswirkt, ob Zocken die Reaktionsgeschwindigkeit beeinflusst oder, im Fall von Jarne Bärmann und Timo Seifarth, wie man ein mobiles kostenloses Bluetooth-Netzwerk aufbauen kann. Beeindruckt sind die Schüler auch von den Ideen der anderen. „Man kann sich austauschen, weil hier alle auf dem gleichen Level funken und sich für Wissenschaft interessieren“, sagt Timo.

Für 18 Projekte geht es Anfang April ins Landesfinale nach Schwarzheide.