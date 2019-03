Duell um Bürgermeister-Amt

Bernhard Schwiete

Wendisch Rietz (MOZ) Bei der Kommunalwahl gibt es in Wendisch Rietz einen Konkurrenzkampf um den Posten des ehrenamtlichen Bürgermeisters. Außer Amtsinhaber Siegward Wiesner tritt auch der bisherige Gemeindevertreter Andreas Diebert an. Das teilten beide bei der Einwohnerversammlung am Mittwochabend mit.

„Ich will Bürgermeister werden“, sagte Diebert, als die anwesenden aktuellen Gemeindevertreter der Reihe nach gefragt wurden, ob sie für eine Wiederwahl bereit stehen. Wiesner wiederum, der seine Kandidatur im Vorfeld vom Verlauf des Abends abhängig gemacht hatte, sagte ganz am Ende der knapp zweistündigen Versammlung, dass er gerne weitermachen wolle. „Die Resonanz heute war ausschlaggebend“, sagte er. Knapp 100 Einwohner waren in den Saal von Eddys Gasthaus gekommen.

Diebert wiederum teilte am Donnerstag auf Nachfrage mit, seine Bewerbung richte sich nicht gegen den Amtsinhaber. „Ich würde es nur einfach gerne selber machen“, sagte er. Die künftigen Konkurrenten waren bislang im kommunalpolitischen Geschehen in Wendisch Rietz nicht als Kontrahenten in Erscheinung getreten. Im Gegenteil: Wenn in der Gemeindevertretung über Beschlussvorlagen abgestimmt wurde, erging das Votum in den vergangenen Jahren bis auf seltene Ausnahmen stets einstimmig, auch diskutiert wurde oft wenig.

Das indes könnte sich nach der Kommunalwahl ändern. Vertreter des Kneipp-Vereins Scharmützelsee kündigten an, auf einer eigenen Liste Kandidaten für die neue Gemeindevertretung aufzustellen. Auch Diebert hat vor, auf einer neuen Liste weitere Bewerber um sich zu scharen. Bislang stellt die „Offene Wählergruppe für Wendisch Rietz“ zehn der elf Mandatsträger, darunter Wiesner und Diebert. Lediglich Reiner Winkler ist für die SPD Mitglied im aktuellen Gremium. Er kündigte an, weitermachen zu wollen, wie auch zahlreiche bisherige Gemeindevertreter der Offenen Wählergruppe Wendisch Rietz.

Eingangs der Versammlung hatte Wiesner statistische Daten vorgetragen, um die Entwicklung der Gemeinde aufzuzeigen. Die Einwohnerzahl liegt demnach aktuell bei knapp 1600, zwischen 2013 und 2017 ist sie um 7,2 Prozent gestiegen. Allerdings sind die Wendisch Rietzer vergleichsweise alt: Der Schnitt liegt bei 51,5 Jahren, im Vergleich zu 47 Jahren landesweit. „Wir müssen Arbeitsplätze schaffen und Anreize für die Jugend“, formuliert der Bürgermeister vor diesem Hintergrund als Aufgabe für die nächste Gemeindevertretung.

Dann dauerte es eine Weile, bis eine Diskussion in Gang kam. In ihren Fragen beschäftigten sich die Gäste unter anderem mit dem Kneipp-Park, dessen Bau sich zuletzt verzögerte, und mit Schloss Schwarzhorn. Wiesner offenbarte, das angestrebte Ziel der Gemeinde, sich als Kneipp-Kurort klassifizieren zu lassen, werde nur mit dem Park noch nicht gelingen. Laut Brandenburgischem Kurortegesetz ist dafür auch ein Kurhaus nötig, in dem entsprechende Anwendungen stattfinden können.

An diesem Punkt kommt das leerstehende Schloss Schwarzhorn ins Spiel. Man wolle das Grundstück überplanen, um die Voraussetzungen zu schaffen, dass dort eines Tages ein Kurbetrieb stattfinden kann, so der Bürgermeister. Das Ganze ist aber eher Zukunftsmusik – Wiesner sprach von einer „komplizierten Geschichte“. Er habe mit dem Eigentümer des Schlosses, der im Libanon lebt, Kontakt aufgenommen – dieser wolle das Anwesen aber derzeit nicht verkaufen. Der Bürgermeister berichtete von mehreren Kaufinteressenten, die auf dem Schlossgelände auch die Interessen der Gemeinde hätten umsetzen wollen.

Eigentümer ist laut Wiesner der Sohn des vorherigen Schlossbesitzers, des 2016 verstorbenen Dieter Holzer. In einem Schmiergeld-Prozess um die sogenannte Leuna-Affäre war Dieter Holzer zu 15 Monaten Haft verurteilt worden. Bei dem Schmiergeld ging es um eine Summe von 39 Millionen Euro.