Schüler erkunden Bauhaus-Denkmal

Bernau (MOZ) Einen Dokumentarfilm zur Bernauer Bauhausarchitektur und ein Spielfilm-Intro stellten am Mittwoch fünf Schüler des Barnim- Gymnasiums vor. Im Spielfilm begegnet eine Schülerin in der ehemaligen Gewerkschaftsschule dem Geist von Architekt Hannes Meyer.

Beide Werke waren im Rahmen von „Barnim-Gymnasium kommuniziert Bauhaus“ entstanden, ein Pilotprojekt, das Lehrer Jörg Finger und Medienpädagoge Wolfgang Roth entwickelt und während der Laufzeit von einem Jahr betreut hatten. Schüler der Klassen fünf bis neun setzten moderne Technik ein, um das Bernauer Weltkulturerbe kennenzulernen. Eltern, Schulleiterin Renate Brandenburg und die Projektunterstützer vom Schulförderverein und der Sparkassenschulstiftung zeigten sich vom Ergebnis begeistert.

„Das Bernauer Weltkulturerbe gehört doch allen und allen voran der Jugend“, erklärte Wolfgang Roth, der als externer Medienberater das Projekt begleitete. Zusammen mit den jungen Teilnehmern lud er andere Pädagogen ein, ähnliche Projekte zu wagen und grundsätzlich Medien noch mehr in den Unterricht einzubeziehen. Die Schüler des Barnim-Gymnasiums hätten hart und sehr selbstständig an ihrem Dokumentarfilm gearbeitet. Damit fiele es ihnen jetzt leicht, sich mit der Bauhaus-Architektur als steinernes Stückchen Heimat zu identifizieren. „Die Jugendlichen haben jede Menge dabei gelernt“, betonte Roth, „Zwar nicht so viel Mathe oder Deutsch, dafür aber andere Qualifikationen, die sie später genauso dringend brauchen können.“

„Wir hoffen, dass ihr das Bauhaus-Denkmal besucht und ebenfalls Videos dreht“, ist ein Appell, den eine jugendliche Filmemacherin am Ende der Projektvorstellung an alle Schüler der Region Barnim richtete. Falls manche Lehrer mit den modernen Medien wenig am Hut hätten, könnten sie ja ihre Schüler als „Medienassistenten“ einsetzen, schlug Schüler Lucas Schwarzat vor, der im Spielfilm den Bauhaus-Architekten Hannes Meyer mimte. „Die haben Ahnung davon und es macht ihnen Spaß!“, erklärte der Junge, der für die Präsentation extra noch einmal die in den 1920-er Jahren so beliebte Schiebermütze aufgezogen hatte.

Mehr Informationen und Material für Pädagogen: medienzentrum.barnim.de/freie-unterrichtsmaterialien