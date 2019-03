Engpässe und Übergangslösungen

Viola Petersson

Eberswalde (MOZ) Freude hier, Frust dort. Obwohl der regionale Klinikkonzern in den vergangenen Jahren eigenen Angaben zufolge viel in Personal investiert hat und allein seit 2014 insgesamt 80 neue Arzt-Stellen geschaffen hat, gibt es hier und da immer wieder Engpässe.

Einen solchen erlebte gerade eine MOZ-Leserin, die zum Orthopäden im Leibnizviertel wollte oder musste und vor einer verschlossenen Praxistür stand. Wie GLG-Pressesprecher Andreas Gericke auf Anfrage erklärt, übernehme Dr. Marcel Pimer, den Eberswaldern bereits bekannt, zum 1. August wieder den Praxisbetrieb, als angestellter Orthopäde im Medizinischen Versorgungszentrum (MVZ). Mit regulären Sprechzeiten. Bis dahin sei die Versorgung stark eingeschränkt. Dr. Amro Homssi sichere die Akutversorgung übergangsweise mit einem deutlich reduzierten Angebot. Laut Homepage nur am Mittwochvormittag. Neue Patienten, so der Hinweis von Gericke, könne er nicht mehr aufnehmen.

Damit bleibt die Lage an der „Knochen“-Front in Eberswalde äußerst angespannt. Laut Kassenärztlicher Vereinigung (KV) gilt der Barnim im Fachgebiet Orthopädie zwar als überversorgt. Doch das Gros der Mediziner praktiziert im Niederbarnim. Im Oberbarnim, in Eberswalde, behandeln neben Dr. Homssi nur zwei Mediziner Rücken und Co.

Noch immer keinen Nachfolger hat die GLG offensichtlich für die Kinderarzt-Praxis am Klinikum Barnim gefunden. Gleichwohl gibt Gericke zunächst Entwarnung. Dr. Olaf Körber, der 2018 in die Bresche gesprungen ist, sei nach wie vor bereit, die Lücke zu schließen und weiter Dienst im MVZ zu tun. Bis zum Jahresende. Diese Regelung steht allerdings noch unter dem Vorbehalt, dass der Zulassungsausschuss der KV zustimmt.

Grund zur Freude haben hingegen die Bewohner des Brandenburgischen Viertels, die zuletzt stets über eine Unterversorgung geklagt hatten. Mitte März wird mit Sandy Luther eine weitere Ärztin ihre Arbeit im Kiez aufnehmen und das Team um Allgemeinmedizinerin Elisabeth Klappoth verstärken. Luther, so heißt es aus der Konzernzentrale, werde schwerpunktmäßig die hausärztliche Versorgung sowie die Betreuung der Patienten in den Pflegeheimen absichern. Ein Kinderarzt ist für das Wohngebiet allerdings nicht in Sicht.

Trotz der Schwierigkeiten – im bundesweiten Vergleich steht die GLG gut da. Beim Clinotel Award 2018 belegte der Konzern den 7. Platz. Bewertet wurden Prozesse und das betriebswirtschaftliche Ergebnis. Clinotel ist ein Klinik-Verbund kommunaler und gemeinnütziger Träger.