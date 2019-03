Standorte werden überprüft

Thomas Berger

Hoppegarten Auf Antrag der Fraktion FDP/FW/B 90/Grüne hat sich der Hoppegartener Wirtschaftsausschuss mit dem Problem der Altkleider-Sammelcontainer beschäftigt. Mit zwei Vertretern des Vertragspartners Humana wurden Lösungsansätze diskutiert.

Fraktionsvorsitzender Andreas Eißrig, der den Brief an die Spitze der Gemeindevertretung unterzeichnet hat, steht selbst dem Ausschuss vor, der das Thema nun Mittwochabend auf seiner Tagesordnung hatte. Und schon die dem Schreiben beigefügten Bilder illustrieren: Das Ganze ist ein Ärgernis, geht über wenige Einzelfälle hinaus. Zu sehen sind Schmierereien, Haufen loser Kleidung vor einem Container, teils aufgerissene Tüten und Säcke daneben.

„Wenn uns solche Vorkommnisse gemeldet werden, veranlassen wir binnen 24 Stunden die Beseitigung“, betonte Julia Breidenstein, PR-Managerin der Humana Kleidersammlung GmbH. Bürgermeister Karsten Knobbe (Linke) mochte diese Aussage aus Verwaltungssicht im Grundsatz bestätigen: „Wir haben gute Erfahrungen gemacht, dass bei kritischen Hinweisen, die uns erreichen und die wir weiterleiten, zumeist schnell reagiert wird.“

Gleichwohl räumten der Verwaltungschef ebenso wie Julia Breidenstein und ihr Kollege Klaus E. Kramer ein, dass es mitunter eben durchaus ein paar Tage dauern könne, bis die zuständigen Stellen von einem Missstand Kenntnis erhielten. So lange bleibe das Problem natürlich für alle sichtbar bestehen. Dennoch, so der Tenor, laufe generell das System von Meldung und Abarbeitung recht gut. Und auch über das Gemeindegebiet verstreut stellt sich die Lage unterschiedlich dar. Die drei Container in Birkenstein sähen ordentlich aus, sagte Stefan Radach (Bündnis für Hoppegarten), „auch der in Waldesruh“. Dagegen, wurde in der Debatte deutlich, fokussiere sich das Prob-lem auf den Ortsteil Hönow.

Christian Klahr, als Gast zugegen, verwies auf eine Containerdichte, die dort zehnmal so hoch sei wie in benachbarten Berliner Gebieten: „In Hönow steht fast an jeder Straßenecke so ein Container, teilweise zehn Meter voneinander entfernt.“ Allerdings gehört, sagten Breidenstein und Kramer, nur ein kleiner Teil davon Humana. Hinzu kämen etliche teils illegal aufgestellte Container.

Einig sind sich alle, dass an den Zuständen etwas geändert werden muss. „Das ist etwas, was weder die Reputation von Humana befördert noch unsere“, sagte Knobbe unter Verweis auf Werbeschilder der Gemeinde an den Containern, die er weiter für richtig halte. Nicht ohne Grund habe man das vor vier Jahren beim Vertragsabschluss mit aufgenommen. Ihm liege, fügte er hinzu, auch am Herzen, dass es sich bei Humana als Partner um einen Verwerter handle, nicht nur einen unter vielen, die lediglich sammeln würden. Und Julia Breidenstein unterstrich, dass sich mit dem Humana-Hauptsitz im Ort selbst eine besondere Eigenverpflichtung ergebe. Humana sei es vor 30 Jahren gewesen, die die Containersammlung als solche in Deutschland eingeführt habe. Wichtigstes Ergebnis der ersten Beratung ist nun, dass demnächst in den Ortsbeiräten die Standorte der Container überprüft werden sollen.