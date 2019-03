Nachfolge frühzeitig geregelt

In der Fleischerei Kaminski in Altreetz: Patrick Grunow, Christian Horn und Juniorchef Steffen Kaminski (von vorne nach hinten) beim Boulettenmachen © Foto: Wolfgang Rakitin

Nadja Voigt

Altreetz (MOZ) Die Suche nach Nachwuchs treibt viele Betriebe um. Und wenn es Zeit wird, an die Nachfolge zu denken, blicken viele in eine ungewisse Zukunft. Nicht so Erwin Kaminski. Er wird sein Geschäft an Sohn Steffen (38) weitergeben.

„Einen genauen Zeitpunkt gibt es noch nicht, aber der Plan steht“, sagt Erwin Kaminski. Der Fleischermeister hat vier Geschäfte – in Bad Freienwalde, Wriezen, Strausberg und Altreetz. Und 27 Angestellte. Seit 1992 ist der Handwerksmeister selbständig und hat sich seither vielen Herausforderungen stellen müssen. Von der großen Nachfrage hin zum Generationenwechsel bei den Verbrauchern, neuen Geschäftszweigen und dem (vorübergehenden) Einstellen des Schlachtbetriebs bis hin zu neuen Produktionsabläufen. „Am Anfang hatten wir sehr gute Zeiten, dann wurde es auf den Dörfern immer weniger“, erinnert sich der Altreetzer, der seit 1977 sein Geschäft im Ort betreibt. Zunächst als Konsum, dann selbstständig. Dann war Kaminski der erste in der Region, der sich in eine Supermarktkette getraut hat. Seit vielen Jahren ist er nun am Scheunenberg in Bad Freienwalde. Und auch wenn die Kunden Fleisch und Wurst gleich nebenan abgepackt billiger kaufen können, kommen viele zu ihm. „Man muss den Geschmack der Kunden treffen“, ist der 64-Jährige überzeugt. Renner sind nach wie vor alle hausgeschlachteten Produkte. „Und Grütze“, lacht Erwin Kaminski. „Die geht immer.“ Vor allem bei den älteren Kunden. Denn die Jungen würden vor allem mageres bevorzugen. Und Schinken und Salami.

1970 ging Erwin Kaminski in die Lehre. Später hat er seinen Meister gemacht. Brennen aber tut er für seinen Beruf schon sein ganzes Leben lang. „Seit meinem zehnten Lebensjahr wollte ich nichts anderes machen“, erinnert er sich. Und ist stolz, dass sich das auch bei seinem Sohn und selbst bei seinem Enkel, der nun so alt ist, wie er damals, fortgesetzt hat. Schon lange ist Steffen Kaminski mit im Geschäft, hat dort sogar seine Ausbildung gemacht. Mit seiner Frau Andrea wird er die Geschäfte einmal weiterführen. „Darauf arbeiten wir jetzt hin“, sagte der Seniorchef. Und weiß, dass vor allem noch jede Menge Papierkram auf die beiden wartet. Dennoch freut ihn, das die Familientradition fortbestehen wird. „Wir haben auch jetzt noch mal in eine neue Kesselanlage investiert. Das hätte ich sonst nicht gemacht.“

So wie er und seine Familie Feuer und Flamme für das Handwerk sind, hätte er sich auch Lehrlinge gewünscht, bedauert Erwin Kaminski. Doch das sei schwierig geworden. „Mit dem Nachwuchs sieht es schlecht aus.“ Viele schrecke die körperliche Arbeit ab. „Obwohl das schon viel weniger geworden ist.“ In seiner Lehrzeit habe er die Tierhälften noch selbst schleppen müssen, erinnert sich Erwin Kaminski. Und auch das Wochenende war kurz. Wenn überhaupt. „Hier im Oderbruch hatten ja alle noch Tiere und wir sind von Hof zu Hof gezogen zum Schlachten.“ Heute hätte kaum noch jemand selbst Tiere. Und damit geht auch die Relation verloren. Wo früher ein Schwein die Familie über den Winter brachte und lange mit Fleisch und Wurst versorgte, gehört heute der (tägliche) Gang in den Supermarkt zum Leben dazu. Viele pendeln, die Zeit ist knapp. Oft bleibt die Küche kalt. „Früher hätte ich nie fertige Bouletten und Schnitzel verkaufen können“, sagt Erwin Kaminski über den Wandel der Zeit. Heute gehören Partyservice und Mittagstisch wie selbstverständlich zum Angebot dazu. Damit die an den Kunden kommen, dafür sorgen viele fleißige Hände im Hintergrund. Mitarbeiter, auf die sich der Senior und dann auch der Junior seit vielen Jahren verlassen kann. Wie auf seine langjährigen Kunden.