Erfindungen und vegane Tests

Bernau/Eberswalde (MOZ) Zu faul, die Zahnspange zu putzen? Moritz Galster, Alexander Raabe und Lorenz Falk hätten eine Lösung. Mit UV-Licht kann man Bakterien abtöten. Lassen sich so auch bakteriell verunreinigte Zahnspangen desinfizieren? Die Elftklässler kleideten ein Holzkästchen mit Aluminiumwänden aus und bauten eine Platine mit Spezial-LEDs ein. „Das wirkt“, sagt Moritz. Ihre Erfindung haben sie sich gleich noch amtlich patentieren lassen.

Am Donnerstag gehören sie zu insgesamt 83 Nachwuchsforschern, die ihre Projekte im Regionalwettbewerb Ostbrandenburg von „Jugend forscht“ in Eberswalde präsentieren. 40 Projekte haben 14- bis 21-Jährige im Bereich „Jugend forscht“ ertüftelt. Die Teilnehmerzahl bei Jugend forscht steigt. „2018 hatten wir 50 Projekte. Davor immer um die 30“, sagt EWE-Sprecherin Nadine Auras. Mit neun Projekten vom Paulus-Praetorius-Gymnasium in Bernau ist der Barnim gut vertreten. Untersucht haben die Schüler etwa, wie sich vegane Ernährung auf die Leistungsfähigkeit auswirkt, ob Zocken die Reaktionsgeschwindigkeit beeinflusst oder, im Fall von Jarne Bärmann und Timo Seifarth, wie man ein mobiles kostenloses Bluetooth-Netzwerk aufbauen kann. Beeindruckt sind die Schüler auch von den Ideen der anderen.

Für 18 Projekte geht es Anfang April ins Landesfinale nach Schwarzheide.