Bäume fallen in Vorbereitung des Neubaus

Margrit Meier

Hoppegarten (MOZ) Freie Sicht auf die alte Villa in der Rennbahnallee 83. die vergangenen Tage wurden genutzt, um vorbereitende Arbeiten für die künftige Bebauung des Areals durchzuführen. Manch einer erschreckte sich über den Anblick. Und manch einer wunderte sich, da die Unterlagen zum Bauvorhaben noch ausliegen, dass dort jetzt schon Tabula rasa gemacht wird.

Der Eigentümer eines Eigenheims nutzte die Bauausschusssitzung, um nachzufragen, warum nun doch direkt an der Straße viergeschossige Bauten, also drei Etagen plus Dachgeschoss, errichtet werden dürfen, diese hohen Gebäude nicht eher im hinteren Teil des Areals geplant wurden, und ob es wirklich erlaubt sei, direkt neben seinem Eigenheim so dicht und hoch zu bauen. Bauausschussvorsitzende Claudia Katzer antwortete, dass sie davon ausgehe, dass die Planer die gesetzlich vorgeschriebenen Abstandsflächen eingehalten haben. Die Unterlagen liegen derzeit aus und er kann sich da gern einbringen. Darauf verwies auch Gemeindevertreter Steffen Molks. In der Gemeindevertretung werden die von Bürger und Trägern öffentlicher Belange eingegangenen Bedenken abgewogen. Wie, das sei aber in einer Demokratie offen. (mei)