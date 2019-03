Heide-Marie Grünthal verabschiedet sich seit 19 Jahren

Bärbel Kraemer

Niemegk Die Niemegker Stadtbibliothek hat seit vielen Jahren in der Großstraße ihr Domizil. Mit der Fertigstellung des neuen Familienzentrums steht jedoch der Umzug der Einrichtung und ein Abschied bevor. Heide-Marie Grünthal ist schon jetzt dabei, die rund 3.000 Bücher, Hörbücher und DVDs durchzusehen und für den Umzug vorzubereiten. In der kommenden Woche heißt es dann Kisten schleppen und für die 76-Jährige Abschied von ihrer Tätigkeit als ehrenamtliche Bibliothekarin zu nehmen.

„Ich habe immer gesagt, bis zum Umzug mache ich noch. Jetzt ist es soweit“, bemerkt die Niemegkerin, die seit fast 19 Jahren für die Bibliothek verantwortlich zeichnet.

Einige Zeit zuvor war Heide-Marie Grünthal mit ihrem Ehemann von Berlin nach Niemegk gezogen. Beim Bummel durch die neue Heimatstadt fiel ihr damals im Fenster der Bibliothek wiederholt ein Schild mit der Aufschrift „Vorübergehend geschlossen“ - aus gesundheitlichen Gründen, ins Auge. Irgendwann wurde das Schild ausgetauscht. Die Bücherausleihe sollte nun geschlossen werden. „Daraufhin habe ich mich beworben und wurde genommen“, erzählt die 76-Jährige gelernte Bibliothekarin.

Dass ihre Bewerbung ein Glücksfall für die Stadt Niemegk war, offenbarte sich einige Jahre später noch einmal. Als die Kommune nicht mehr in der Lage war, die kleine Aufwandsentschädigung für die Bibliothekarin aufzubringen, entschloss sich Heide-Marie Grünthal, die Buchausleihe im Ehrenamt zu betreiben. So ist es bis auf den heutigen Tag geblieben. Bürgermeister Hans-Joachim Linthe nahm ihr Engagement dieser Tage bereits zum Anlass, um vor dem Abschied noch einmal Danke zu sagen.

„Mir wird sicher etwas fehlen“, gesteht die Ruheständlerin, die der kleinen Bibliothek aber auch weiterhin die Treue halten will. Als Nutzer wird sie die Einrichtung am neuen Standort nicht aus den Augen verlieren. Aktuell zählt die Bibliothek rund 400 eingetragene Leser - Kinder, Erwachsene und Senioren. Insbesondere die Zusammenarbeit mit Kita, Schule und Hort bereitete Heide-Marie Grünthal immer besonders viel Freude. Oft machte sie sich mit ausgewählter Literatur in der Tasche auf den Weg dorthin - um Kindern vorzulesen und sie den Zauber des geschriebenen Wortes erleben zu lassen. „Einmal hat mich sogar der Hort eingeladen und die Kinder haben mir vorgelesen. Ein für mich besonders schönes Erlebnis“, so die 76-Jährige rückblickend. Wohl auch, weil die zweifache Mutter und Oma eines Enkelsohnes ursprünglich als Kinderkrankenschwester arbeitete. Gesundheitliche Gründe erforderten jedoch eine berufliche Neuorientierung.

Die mit dem Abschied aus der Bibliothek dazugewonnene freie Zeit will Heide-Marie Grünthal natürlich ihrem größten Hobby widmen: Der Literatur. „Ich lese sehr gern Künstlerbiografien. Besonders die von Frauen“, verrät die 76-Jährige. Theater- und Konzertbesucher erfreuen ebenfalls ihr Herz - wie die Pflege von Blumen und Pflanzen daheim auf dem Balkon und im Hof.