Endspurt bei den Karnevalisten

Bad Freienwalde (MOZ) In mehreren Orten steht das Wochenende im Zeichen des Karnevals, darunter in Reichenow. In der Festscheune feiert der Harnekoper-Sternebecker Carnevalclub (HSCC) am Freitag und Sonnabend ab 20 Uhr unter dem Motto „Das Herz am richtigen Flecke – beim HSCC bleibt der Spaß nicht auf der Strecke“. Es ist seine 35. Saison. Die besten Kostüme werden übrigens prämiert. Restkarten sind nur für Freitag erhältlich – ab 19 Uhr an der Abendkasse.

Mit dem Neulewiner Karnevalclub (NKC) geht es an allen drei Tagen rund. Für Freitag (20 Uhr), Sonnabend (19.30 Uhr) und den Familien- und Seniorenfasching am Sonntag (14.30 Uhr) gibt es aber nur noch mit Glück Karten.

Sein 33-jähriges Bestehen begeht der Wriezener Carnevals-Club (WCC). In der Turnhalle der Salvador-Allende-Schule in der Gartenstraße beginnt um 14.31 Uhr der Rentner- und Familienfasching, um 20.11 Uhr dann das Abendprogramm. Passend zum Anlass lautet das Motto „33 Jahre rauf und runter, der WCC geht niemals unter!“ Laut Präsident Nick Schröter sind für beide Veranstaltungen noch Karten an der Abendkasse verfügbar.

Der Falkenberger Carnevalsclubs (FCC) ist der älteste Karnevalsverein in der Region und blickt auf 55 Jahre zurück. Das Jubiläum wird am Sonnabend ab 19.33 Uhr im Kulturhaus Kruge in der Apfelallee 20 unter dem Motto „Wir sind so schön wie noch nie – Der FCC in der 55. Galaxie“ weitergefeiert. Im Kulturhaus fühlt sich der FCC seit 21 Jahren heimisch. Kurzentschlossene sind dort ebenfalls willkommen.

Die Freienwalder-Karnevals-Gesellschaft (FKG) nutzt den Schülerclub der Erna- und Kurt-Kretschmann-Oberschule in der Bad Freienwalder Waldstraße. Dort steht am Freitag der Weiberfasching unter dem Motto „Karneval ist einmal im Jahr, putz dich heraus, du bist ein Star“ und am Sonnabend eine weitere Abendveranstaltung statt. Auch für diese beiden Angebote – Beginn jeweils um 19.31 Uhr – gibt es noch Karten.