Narrensaison nähert sich dem Höhepunkt

Cornelia Link-Adam

Neuhardenberg/Letschin/Lebus (MOZ) Am vergangenen Wochenende wurde in der Region der Faschingsauftakt gefeiert. Nun nähert sich die fünfte Saison schon ihrem Höhepunkt. Schließlich ist kommende Woche schon Aschermittwoch und damit alles vorbei. Daher drehen die Narren in Neuhardenberg, Letschin und Lebus an diesem Wochenende nochmal richtig auf.

Zum einen lädt der Neuhardenberger Carneval Verein (NCV) am Sonnabend in die Turnhalle. Diese war von den Narren schon ab Donnerstagabend umgebaut und geschmückt worden. Daher fiel am Freitag für die Kinder ausnahmsweise der Schulsport aus. Aber Fasching ist halt nur einmal im Jahr. Und vielleicht kommen auch zum Dank einige am Sonnabendabend in die Halle freiwillig zurück. Das Motto der Party lautet „Mit dem NCV in Disneys Welt – da ist ein jeder Superheld!“. Fans von Micky Maus, Arielle die Meerjungfrau oder Prinzessin Elsa kommen voll auf ihre Kosten, wenn die Narren um ihr Prinzenpaar mit Julia, der I., und Jens, dem II., ihr Programm in der 46. Saison abspulen. Der Eintritt zur Veranstaltung ist frei. Los geht es in der Turnhalle um 19.31 Uhr. Platz-Reservierungen werden entgegen genommen unter Tel. 033476 18977.

Der Lebuser Carnevalsclub (LCC) hat seine diesjährige Feuertaufe mit einer Abend-Veranstaltung am vergangenen Sonnabend gemeistert. Eine Neu-Auflage gibt es im Lebuser Kulturhaus (Kietzer Chaussee 1) am Sonnabend um 20 Uhr. Tags darauf wird um 14.30 Uhr an gleicher Stelle zum Kinderkarneval geladen. Rosenmontag der Weiber wird dann am Montag ab 19 Uhr gefeiert.

Genauso gesellig verspricht der Seniorenfasching auf Einladung des Gemeindeseniorenbeirats am Sonnabend ab 14 Uhr im Haus Lichtblick in Letschin (Karl-Marx-Straße 2) zu werden. Der Letschiner Carnevalverein führt sein Programm auf.