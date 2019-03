Eine Region der Superlative

Viola Petersson

Eberswalde (MOZ) Die Lychen-Templiner Wald- und Seenlandschaft ist Landschaft des Jahres 2019. Gekürt von der Gesellschaft zur Erforschung und Förderung der Märkischen Eiszeitstraße. Am Montagabend stellten Gerd Lutze und Joachim Kiesel den Titelträger vor – und präsentierten damit gleichzeitig die Ergebnisse ihrer etwa einjährigen wissenschaftlichen Arbeit.

Landschaft zwischen Endmoränen und Sander, das klinge zunächst etwas eintönig, gestand Gerd Lutze, Präsident des Vereins „Märkische Eiszeitstraße“. Doch die intensive Beschäftigung mit dem Gebiet um Lychen und Templin habe „wahre Schätze zum Vorschein“ gebracht. Einerseits handele es sich um eine klassische Sander- und Moränenlandschaft (geprägt vor allem durch den Verlauf der Pommerschen Eisrandlage), andererseits gebe es Besonderheiten. Mit den „fast netzartigen Rinnenstrukturen“, den vielen Rinnenseen sowie einem „bemerkenswerten biodiversen Reichtum“. Was „fehle“ seien allein Dünen. Die habe man bei den Erforschungen – entgegen eigenen Erwartungen – nicht gefunden.

Lutze sprach über die „Seenkreuze“ Lychen und Templin, über die bewaldete Sanderfläche, auch als „Kleine Schorfheide“ bekannt sowie deren Nutzung nach dem Zweiten Weltkrieg als Truppenübungsplatz. Er sprach über die Entstehung und den Wandel der Landschaft, über Besiedlung und Tourismus. Lutze verwies unter anderem auf Hohenlychen, jenen geheimnisvollen Ort, 1902 als Tbc-Heilanstalt errichtet, der als Sanatorium der Nazis in die Geschichte einging. Er verwies aber gleichzeitig auch auf Superlative: etwa die bundesweit höchste Libellenart-Dichte und Vielfalt in Lychen oder das größte Familienhotel Brandenburgs in Templin, das 2015/16 vom Pop-Art-Künstler Michael Fischer-Art neu gestaltet wurde. Zudem sei Templin, das Tourismuszentrum der Uckermark, immerhin die achtgrößte Stadt Deutschlands. Freilich „nur“ flächenmäßig.

Joachim Kiesel wiederum erklärte, wie die „Datenberge“ zu eindrucksvollen Landschaftsvisualisierungen schmolzen. Trotz der Schwierigkeiten, Material aus dem angrenzenden Mecklenburg-Vorpommern zu beschaffen.

Diese und viele weitere Aspekte sind in den Beiträgen im Heft 21 der Entdeckungs-Reihe nachzulesen und zu vertiefen. Die Begleitbroschüre erscheine in den nächsten Wochen, so Lutze. Die Artikel spannen den Bogen von der Geologie bis zur Geothermie, zur Thermalsole in Templin. Insgesamt 16 Autoren haben an der Publikation mitgewirkt.

Die Gesellschaft zur Erforschung und Förderung der Märkischen Eiszeitstraße hatte 2017 die erste „Landschaft des Jahres“ ausgerufen. Genau genommen waren es zwei: das Biesenthaler Becken für den Barnim und die Uckerseerinne für die Uckermark. 2018 folgte die Joachimsthaler Glaziallandschaft mit dem Werbellin- und Grimnitzsee. Nun also die Landschaft um Lychen und Templin. Mit der Präsentation des 2019er-Titelträgers beginnt sogleich die Arbeit am Projekt für 2020. Und die Suche nach Partnern.