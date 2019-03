Vollsperrung der Eichenallee ab Ende April

Friedhelm Brennecke

Leegebruch (MOZ) Eine Baustelle gibt es an der Eichenallee auf Höhe des Rewe-Marktes schon seit einigen Tagen. Dort werden – auch in den kommenden Wochen noch – Leitungen (Trinkwasser, Abwasser, Strom, Gas, Telekom) umverlegt. „Das alles sind schon die Vorbereitungen für den Neubau des Durchlasses Eichenallee“, klärt Bauamtsleiter Norman Kabuß auf. Über die anstehenden Maßnahmen informierte er am Mittwochabend den Bauausschuss.

Sind mit dem Baugeschehen bisher nur minimale Verkehrseinschränkungen verbunden, kommt es ab Ende April ganz dicke. Denn dann soll der alte Durchlass entfernt und durch ein neues Bauwerk, das schon beinahe einer Brücke gleicht, ersetzt werden. Parallel dazu plant auch der Discounter Lidl, der in Kürze die Baugenehmigung erhalten dürfte, den Abriss der jetzigen Verkaufsstelle und den Neubau eines größeren Marktes vis-à-vis des Rewe-Marktes.

Dazu wird die Eichenallee voll gesperrt – mit ganz erheblichen Folgen für das Verkehrsgeschehen in der Gemeinde. So müssen die Buslinien 800 und 824 umgeleitet werden. Sie verkehren während der voraussichtlich viermonatigen Vollsperrung der Eichenallee über Straße der Jungen Pioniere, Hauptstraße, Veltener Straße. Die Bushaltestelle am Volkshaus wird dann nicht mehr bedient.

„Leider wird es auch keine Haltestelle in der Gartensiedlung geben, weil die Buslinien laut OVG dann ihre Takte nicht mehr einhalten können“, bedauert Kabuß. Dafür halten die Busse an der Schule. Damit es nicht zu unnötigen Verzögerungen auf der neuen Busroute kommt, werde in den genannten Straßen werktags von 6 bis 20 Uhr ein Halteverbot angeordnet, sagt Kabuß.

Allein Fußgänger und Radfahrer werden während der Bauphase des Durchlasses den Hauptgraben auf Höhe der Eichenallee überqueren können. Ein entsprechender Steg, den bequem auch Rollstuhlfahrer und Kinderwägen passieren können sollen, werde zwischen dem Döner-Laden und dem Rewe-Parkplatz angelegt. Das sei mit den Grundstückseigentümern abgesprochen worden, so Norman Kabuß.

Der neue Durchlass wird eine stattliche Größe haben und erhebliche Wassermassen durchlassen. Damit Mitarbeiter des Bauhofs für Wartungs- und Reinigungsarbeiten sicher in das neue Bauwerk gelangen können, ist an der nördlichen Straßenseite eine Treppe zum Hauptgraben geplant. An der südliche Seite wird eine Rampe gebaut, um auch mit Technik sicher in den Graben und Durchlass kommen zu können. (bren)