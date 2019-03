Stadtmarketing vorerst ohne Gutschein

Martin Risken

Zehdenick (MOZ) Regio Nord, Fremdenverkehrverein, Unternehmerverein und Wirtschaftsförderung: Aber wer ist in Zehdenick eigentlich für was zuständig? Für Auswärtige und frisch Zugezogene schwer zu durchschauen sind die teilweise überlappenden Zuständigkeiten. Wer da etwas bewegen will, kämpft nicht selten gegen Widerstände an.

Diese Erfahrung mussten auch relativ neue Mitglieder des Fremdenverkehrsvereines Zehdenick machen, die das Geflecht aus Zuständigkeiten durchschauen und in Erfahrung bringen wollten, wie man Projekte umsetzen kann. Warum wird in Zehdenick nicht die Idee eines geschäftsübergreifenden Gutscheins aus Templin aufgegriffen, der dort bestens angenommen werde, wollte Anke Treichel bei der jüngsten Zusammenkunft des Fremdenverkehrsvereines Zehdenick von Wirtschaftsfördererin Uta Kupsch wissen. Die Antwort: „Weil eine Kommune das nicht machen kann.“ In der Kurstadt kümmert sich die dortige Tourismus Marketing Templin GmbH (TMT), eine städtische Gesellschaft, um den Gutschein.

Gerade erst haben die Templiner eine Bilanz gezogen, die auch die Zehdenicker aufhorchen ließ. Mit einem Gutschein geschäftsübergreifend einzukaufen und Dienstleistungen in Anspruch zu nehmen, hat sich dort bestens etabliert. 63 Akteure nehmen an der erst 2017 ins Leben gerufenen Aktion teil. Verkauft werden die Gutscheine in der Tourist-Information in Templin. Knapp 7 000 Gutscheine im Wert von mehr 200 000 Euro verkauft. Nur knapp die Hälfte wurde bisher auch eingelöst.

Noch erfolgreicher läuft das Projekt in Prenzlau, wo der Gutschein bereits seit 2014 angeboten wird. Mehr als 30 000 Gutscheine mit einem Volumen von knapp 850 000 Euro wurden seitdem an den Mann oder die Frau gebracht. Ende dieses Jahres soll sogar die Millionen-Euro-Grenze gesprengt werden. Mit den Gutscheinen bleibt das Geld in der Kommune und wandert nicht in andere Kanäle.

In Prenzlau kümmert sich Citymanagerin Susanne Ramm um das Projekt, das ein wesentlicher Teil des Stadtmarketings ist. Und von wegen, eine Kommune könne so etwas nicht initiieren: Ramm ist seit 2012 Mitarbeiterin der Stadt Prenzlau im Bereich Wirtschaftsförderung. Offiziell nennt sich die junge Frau Geschäftsstraßenmanagerin. Und sie nutzt intensiv die Möglichkeiten der sozialen Medien, um die Gutscheinaktion aktiv zu fördern.

Mit Bildern und Textbeiträgen erzählt sie Geschichten besonders über die kleinen Geschäfte, die oft durch das Raster der Aufmerksamkeit fallen. Damit die Händler in Prenzlau den Anschluss ans Netz nicht verpassen, ging 2017 außerdem noch die Webseite „Prenzlau City-on“ online. Dort können sich die Geschäfte präsentieren und mit den sozialen Medien verknüpfen, ohne dass sie selbst große Kosten haben.

So sei es gelungen, die Menschen wieder in die Innenstadt zu locken und dem Ladenleerstand entgegenzuwirken. Das zeigte Erfolg: Drei Jahre nach Einführung des Gutscheins stand nach Aussagen Ramms kein Geschäft zur Vermietung. Bei diesem Erfolg ist erst kaum verwunderlich, dass die Zehdenicker mit etwas Neid zumindest nach Templin schauen. In Zehdenick gibt es zwar mittlerweile einen losen Zusammenschluss der Einzelhändler. Daraus entstanden ist der Einkaufsführer im Taschenformat, der Ende 2018 vorgestellt wurde. Eine Verknüpfung mit dem Internet bietet der Führer aber nicht.

Derweil kümmert sich Wirtschaftsförderin Uta Kupsch vor allem um die Organisation des Weihnachtsmarktes 2019 und bewirbt sich im Namen des Fremdenverkehrsvereines um die Auszeichnung des „Zehdenicker Laternern-Zaubers“ bei der City-Offensive der IHK.