Kanal gewinnt Wettlauf mit der Zeit

Olaf Schröder

Marienwerder (MOZ) Der neu errichtete und rund drei Kilometer lange Werbellinkanal bei Marienwerder ist am Donnerstag einschließlich des sanierten Teilstücks technisch abgenommen worden. Damit ist die drohende Rückforderung von 5,5 Millionen EU-Fördermitteln hinfällig geworden.

Ein Wettlauf mit der Zeit war die Sanierung des Kanalabschnitts zwischen den Brücken bei Marienwerder geworden. Bis zum 31. März musste die Sanierung des 2011 fertiggestellten, 2015 jedoch aufgrund von Baumängeln gesperrten Abschnitts abgeschlossen sein. Anderenfalls hätte sie die Fördermittel an die EU zurückgeben müssen. Die jetzige technische Abnahme umfasst den gesamten vor acht Jahren fertigstellten und zuvor zugeschütteten Kanalabschnitt, wie Frank Krüger, Leiter Bauprüfstelle des Landesumweltamtes, herausstellte. Die Aufhebung des Schifffahrverbots kann damit eingeleitet, die Rückzahlung der Fördermittel ist vom Tisch.

„Es ist ein toller Termin“, sagte der Barnimer Landrat Daniel Kurth (SPD). Auch wenn gezeigt worden sei, dass eine öffentliche Baustelle durchaus vier Wochen früher fertig werden kann als geplant, so habe es im Zusammenhang mit der Kanalsanierung jedoch eine „politische Baustelle gegeben“. Den Gemeindevertretern, die an eine Lösung des Problems geglaubt hätten, sowie dem Amtsdirektor und seinem Team sei es zu verdanken, dass das Ziel erreicht wurde.

Von einer „Zerreißprobe“ sprach Amtsdirektor André Nedlin. Schließlich habe aber „alle der Gedanke geeint, gemeinsam den 31. März zu schaffen“. Mit dem Landesumweltamt habe man zueinandergefunden und die bauausführende Firma, die Hydro Wasser- und Tiefbau, erhielt ein „sehr gut“ für ihre Arbeit. So sei es gelungen, die Sanierung zeitgerecht abzuschließen und die veranschlagten 3,5 Millionen Euro Sanierungskosten aller Voraussicht nach zu unterschreiten.

Die drei Gemeindevertreter aus Marienwerder hatten sich für die Sanierungsvariante eingesetzt, die vom Landesumweltamt unter den gegebenen planungsrechtlichen und zeitlichen Umständen als machbare Variante eingeschätzt und nun auch realisiert wurde. Sowohl in der Gemeinde als auch in der Verwaltung mussten sich in den zurückliegenden Jahren viele mit der Sanierung auseinandersetzen, die mit der Entscheidung zur Wiederschiffbarmachung des Kanals und dem Baubeginn 2008 nicht oder wenig befasst waren. Damals hatte die Gemeinde die Funktion des Bauherrn übernommen, um die EU-Förderung für das Vorhaben zu erhalten.

Marienwerders heutiger Bürgermeister Mario Strebe bedauerte, dass in der jüngeren Zeit der Eindruck erzeugt wurde, dass sich Bürgermeister oder Amtsdirektor „quergestellt“ hätten. „Tatsächlich haben wir früh erkannt, dass die Gemeinde als Bauherr bei der Sanierung des Schadens trotz vieler Gespräche in den Ministerien und Fraktionen keine große Unterstützung bekommt“, so Strebe. Immerhin habe der Kreistag 350 000 Euro bewilligt. Mit großem Engagement hätten die Mitarbeiter des Landesamtes für Umwelt zu dem Erfolg der Sanierung beigetragen.

Um die Kreditaufnahme für die Sanierung klein zu halten, sei es gelungen, im Laufe der Jahre eine Rücklage von 1,4 Millionen Euro zu bilden. So habe es auch keine Kürzungen im Schul-, Kita- und Sozialbereich, bei Vereinen, Dorffesten und Weihnachtsfeiern gegeben.

Mario Strebe und Marienwerders Ortsvorsteher Ronny Kosse, die beide bei der Kommunalwahl im Mai nicht mehr kandidieren werden, blicken zuversichtlich in die Zukunft der Gemeinde. Mit der Belebung des Wassertourismus durch den wieder schiffbaren Kanal rücken bislang nicht realisierbare Vorhaben in den Vordergrund. Sie verweisen auf das ehemalige Sägewerksgelände, für das die vorherige Gemeindevertretung schon einmal eine Planung in Angriff genommen hatte. Dort könnten auf einer Fläche von rund sechs Hektar eine Wohnbebauung entstehen und etwa vier Hektar für die Freizeitgestaltung unter Beibehaltung naturbelassener Bereiche genutzt werden. Einige Altlastenstellen, die vom früheren Holzschutzmitteleinsatz herrühren, sind noch zu beseitigen.

Mario Strebe und Ronny Kosse denken heute auch an altersgerechte Wohnungen für Anwohner aus Marienwerder und Umgebung. Letzten Endes würde die Gemeinde von dem Zuzug profitieren, Schule und Kita für Familien mit Kindern sind vorhanden. Ein kleiner Bootshafen sowie öffentliche und private Anlegestellen sind bereits Gegenstand früherer Überlegungen.