Lidl reißt ab und baut neu

Friedhelm Brennecke

Leegebruch (MOZ) Das Schwalbenhaus auf dem Gelände des Leegebrucher Lidl-Marktes wird in Kürze einen anderen Standort bekommen. Die Vorbereitungen sind bereits getroffen. Auch der neue Verbrauchermarkt, den der Discounter aus Neckarsulm auf dem Grundstück an der Eichenallee 41 errichten will, erhält eine andere Lage. Der Bestandsmarkt mit 800 Quadratmetern Verkaufsfläche steht quer auf dem Areal, der Neubau mit 1 480 Quadratmetern Verkaufsfläche wird längs angeordnet.

Der Abriss des Bestandsbaus soll Ende April – parallel zum Baubeginn des neuen Durchlasses an der Eichenallee – erfolgen. Die wichtigste Straße in der Gemeinde wird dann für voraussichtlich vier Monate voll gesperrt. Zuvor ist noch die neue Zufahrt zum Lidl-Markt zu bauen. Sie wird weiter westlich, schräg gegenüber der Einfahrt zur Fohlenweide, angelegt. 106 Stellplätze für Autos, davon zwei für Menschen mit Handicap und vier Eltern-Kind-Stellplätze südlich und östlich des neuen Marktes sind ebenso geplant wie 16 Abstellplätze für Fahrräder. Der neue Verbrauchermarkt wird in Massivbauweise mit flach geneigtem Pultdach und einer Dachneigung von zirka drei Prozent errichtet. (bren)