Singakademie und Staatsorchester spielen Matthäus-Passion

Silvia Fichtner

Frankfurt (Oder) Für seine 1727 uraufgeführte Matthäus-Passion bekam Johann Sebastian Bach zu seinen Lebzeiten keinen Lorbeer gewunden.

„Zu opernhaft“ schrien seine Kritiker, „zu aufwendig die Besetzung“. Und die Kirchgänger stöhnten „viel zu lang!“, denn in den ausgekühlten Kirchen dehnte die Passionsmusik die Karfreitagspredigt, die sie einrahmte, um ein Vielfaches aus, und diese Art musikalischer Verbildlichung der Leidensgeschichte Jesu von Nazareth wirkte befremdlich. Bachs berühmtester Sohn Carl Philipp Emanuel hatte mehr Glück. Die von ihm komponierte Matthäus-Passion sollte der „Paukenschlag“ zum Antritt seines Amtes als Musikdirektor der fünf Hauptkirchen in Hamburg werden. Schon am preußischen Hof von Friedrich II., wo er knapp 30 Jahre als Königlicher Kammercembalist tätig war, hatte er begonnen, an ihr zu arbeiten. Doch es dauerte, bis der König ihm die „gnädige Entlassung“ gewährte, und dann verhinderte auch noch der harte Winter 1768 seine Abreise nach Hamburg. Erst ein Jahr später erklang seine Matthäus-Passion in der Hansestadt – und hinterließ Eindruck. Nun ist sie in Frankfurt Oder) zu hören – mit dem Großen Chor der Singakademie und dem Brandenburgischen Staatsorchester.

„In Hamburg wartete ein Knochenjob auf den Komponisten“, ist der Chordirektor der Singakademie Frankfurt (Oder), Rudolf Tiersch, überzeugt. „Jedes Jahr erwarteten die Kirchgemeinden für die Gottesdienste in der Karwoche auch neue Passionsmusiken – und zwar in allen fünf Hauptkirchen.“

Der Bach-Sohn wusste aus seiner Kindheit sehr gut, was es bedeutete, wenn sein Vater unter Zeitdruck arbeitete, und so schaffte sich Carl Philipp beizeiten eine Schublade mit fertigen Kompositionen an. Es war zu dieser Zeit gang und gäbe, dass sich darin gleichwohl Werke namhafter Kollegen befanden, aus denen man sich für das eigene Schaffen bediente. Pasticcio nannte man dieses Verschmelzen fremden und eigenen Materials.

Man kann sich also gut vorstellen wie beansprucht der Hamburger Bach war, wenn er von 1769 bis 1789 allein schon mehr als 20 Passionsmusiken zu liefern hatte. Kein Wunder, dass er auch für das 1769 zu hörende Werk Kompositionen seines Vaters verwendete und ebenso in den eigenen Fundus griff.

Die Frankfurter Singakademie hatte die Matthäus-Passion Carl Philipp Emanuel Bachs im März 2005 schon einmal aufgeführt. Nun soll sie abermals erklingen – innerhalb der heute beginnenden Musikfesttage an der Oder.

Während sich Johann Sebastian Bach am Bibeltext orientiert und der Zuhörer ständig schroff daran erinnert wird, dass er ein Sünder ist, hat sein Sohn eine etwas andere Sicht auf die Dinge und ist den Menschen näher. Er kürzt auch publikumsfreundlich, steigt später in den Leidensweg Christi ein und endet mit dem Tod Jesu. Auch der Duktus der Rezitative sei ein ganz anderer als bei seinem Vater, vergleicht Tiersch, „hochdramatisch sind Carl Philipps Arien, und Pauken und Trompeten betreten die Szenen, das hat es beim Vater nicht gegeben“. Der Leidensweg Christi werde bei Carl Philipp für den Zuhörer nachfühlbar.

Das hänge auch mit dem von ihm ausgewählten Libretto, geschrieben von der Dichterin Anna Louisa Karsch (1722–1791), zusammen, die er schon aus der Berliner Zeit kannte. Dazu die „so viel weichere Melodieführung als bei seinem Vater“, wie Tiersch Carl Philipps Musik beschreibt. Bei jedem erneuten Beschäftigen mit dessen Matthäus-Passion entdecke er, Tiersch, Neues, „weil man mit den Jahren auch anders sieht, liest, interpretiert“. Bestätigt findet sich, wovon Carl Philipp Emanuel Bach Zeit seines Lebens überzeugt war: „Ein Musiker kann andere nicht bewegen, wenn nicht auch er selber bewegt wird.“

Das ist es also – es geht uns unter die Haut. Wir sind bewegt! Wissen nicht auch wir, wie schwer es sein kann, Rückgrat zu zeigen gegen selbstgefällige Meinungen? Schmerzt uns nicht oft das Kreuz von des Alltags Last? Weinen wir nicht ob all der vom Menschen verursachten Unbill auf dieser Welt? Haben wir uns nicht auch schon verleugnet, verraten, verleumdet gefühlt? Durch Ungerechtigkeit, Neid, Dummheit ans Kreuz genagelt? Plagen uns nicht Zweifel, auch wenn wir noch so sehr an eine Sache glauben? Und sind wir wirklich das Unschuldslamm, das wir vorgeben?

Fest entschlossen, versöhnlicher – auch gegen uns – zu werden, nachsichtiger, toleranter, gehen wir unseren Weg. Die Passion, die leidenschaftliche Neigung zu einem erfüllten Leben, eint. „Die Musik hat höhere Absichten, sie soll nicht das Ohr füllen, sondern das Herz“, war Carl Philipp Emanuel Bachs Maßstab.

Musikfesttage an der Oder: Eröffnung heute, 19.30 Uhr, Logensaal der Viadrina, dann bis 22.3.; Carl Philipp Emanuel Bach: „Matthäus-Passion“ (1769), Großer Chor der Singakademie Frankfurt (Oder) und Brandenburgisches Staatsorchester, Sonntag, 17 Uhr, Konzerthalle, Frankfurt, Kartentel. 0335 4010120; https://www.musikfesttage.de