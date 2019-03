Neue Fahrbibliothek für den Kreis

MOZ

Beeskow Der Landkreis Oder-Spree bekommt am 8. März eine neue Fahrbibliothek. Der neue Bus ersetzt ein Fahrzeug, das seit mehr als 20 Jahren im Einsatz ist, teilt der Kreis mit. Die feierliche Übergabe der neuen Fahrbibliothek durch den Landrat findet am 8. März ab 9 Uhr auf dem Gelände des Archivs-, Lese- und Medienzentrum des Landkreises in Fürstenwalde (Lise Meitner Straße 11) statt. Daran wirkt auch die Grundschule am Fasanenwald aus Neuzelle mit. Danach erfolge die eigentliche Bestückung des Busses sowie dessen finale technische Einrichtung. Ab April soll der Bus dann die reguläre Route übernehmen.

Das Fahrzeug wurde in Finnland produziert, die Kosten belaufen sich auf 485 000 Euro. „Unsere Fahrbibliothek ist ein hervorragendes Angebot gerade für Kinder und Jugendliche, die in kleineren Ortschaften unseres Landkreises zu Hause sind“, so Landrat Rolf Lindemann. Der moderne Bus stehe dafür, dass der Landkreis es auch in seinen ländlichen Regionen ernst meint mit der Chancengleichheit“, sagt er.

Die Gestaltung des Fahrzeuges übernahm die Grafikerin und Illustratorin Mirjam Dumont. Sie zeichnete lesebegeisterte Figuren und Tiere. Außerdem entwarf sie eine illustrierte Landkarte des Landkreises. Neben dem Stahlwerk in Eisenhüttenstadt, dem Fürstenwalder Dom und der Burg Beeskow sind auch Hinweise auf den Schriftsteller Gerhard Hauptmann und den Australienforscher Ludwig Leichhardt zu entdecken.

Im Gegensatz zum alten, roten Fahrzeug präsentiere sich der neue Bus in den Farben Grün, Gelb und Blau, so der Kreis. Die Außengestaltung wurde demnach von der Sparkasse Oder-Spree gesponsert. Die Fahrbibliothek bedient im vierwöchigen Rhythmus 61 Haltestellen im Landkreis. Schon mit seiner Gründung vor 25 Jahren habe sich der Kreis dafür stark gemacht, Leseförderung in der Breite auszubauen und für die notwendige flächendeckende Versorgung mit Büchern zu sorgen, schreibt der Kreis in seiner Mitteilung.

Momentan gebe es etwa 1000 Dauernutzer und 36 000 Ausleihen jährlich. Zu den Nutzern zählen demnach zehn Kitas und sieben Grundschulen. Geplant sei, die Fahrbibliothek auch für die mobile Bürgerberatung zu nutzen. Daneben ist die Bibliothek auch zu besonderen Anlässen wie Schul- und Stadtjubiläen unterwegs. Für den Unesco-Welttag des Buches am 23. April sind verschiedene Ferienaktionen für Kinder und Jugendliche geplant.

Der aktuelle Fahrplan ist online unter www.landkreis-oder-spree.de zu finden.