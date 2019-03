Likör und Leckerlis für Mensch und Hund

Bernhard Schwiete

Storkow (MOZ) Wer vom Storkower Kanal aus über die angrenzenden Wiesen einen Spaziergang in die Kleingartenanlage Am Kanal unternimmt, findet dort seit kurzem einen ungewöhnlichen „Rastplatz“ vor. Hobby-Bastler Wolfgang Gutschke hat vor seiner Parzelle allerlei selbstgebaute Kuriositäten platziert. Im Mittelpunkt steht ein „Zwitscherkasten“, aus dem er Passanten mit alkoholischen Getränken versorgt. Aber auch für Hunde hat er Verpflegung vorbereitet.

„Ich mache gerne Scherze“, sagt Gutschke. In seinem Zwitscherkasten, einer Konstruktion aus Holz und Kunststoff, hat er Kirsch-, Eier- und Pfefferminzlikör bereitgestellt, außerdem kleine Plastikbecher. Wer vorbeikommt, darf sich gratis bedienen. Die Resonanz ist bereits groß. „Die erste kleine Flasche Eierlikör war schon nach einem Tag leer“, berichtet er. Gutschke hält sich fast jeden Tag in seinem Garten auf. „Das ist mein Ausgleich“, sagt er. Und dann erfreut er sich an den erstaunten Blicken der Vorbeikommenden, wenn sie den Zwitscherkasten entdecken. Wer keine Eile hat, kann sich daneben auch auf einer hölzernen bemalten Bank niederlassen. Darüber hat Gutschke ein Bushaltestellenschild angebracht, das er auf einem Trödelmarkt aufgetrieben hat.

Über dem Zwitscherkasten befindet sich die „Dog Bar“. In ihr legt Gutschke Leckerlis für Hunde bereit. Er kennt die Tiere und deren Halter, die regelmäßig vorbeikommen – die einzelnen Fächer der Dog Bar sind mit den Namen der Hunde beschriftet. Als Dieter Lukas mit seinem Labrador Bobby des Weges kommt, bleibt der Hund stehen – längst weiß er, dass er hier etwas zu naschen bekommt.

Komplettiert wird das Ensemble vor Gutschkes Gartenzaun von einer großen Baumscheibe, die der Bastler mit einem Gesicht bemalt hat. Dass er seinen Zwitscherkasten möglicherweise ziemlich oft neu mit Getränken bestücken muss, stört ihn nicht. „Das Geld ist mir egal. Hauptsache, ich habe meinen Spaß“, sagt er.(bs)