Weg für Einkaufsmarkt geebnet

Martin Stralau

Petershagen-Eggersdorf (MOZ) Seit mehr als zehn Jahren warten viele Petershagener auf den Bau eines Einkaufsmarktes an der Ecke Tasdorfer Straße/Mierwerder Weg. Eines der deutlichsten Zeichen setzten sie bereits im Jahr 2009, als bei einer Einwohnerversammlung in der mit 200 Menschen dicht besetzten Turnhalle der Grundschule Petershagen dem Wunsch deutlich Ausdruck verliehen wurde. Doch immer wieder kam etwas dazwischen, kollidierten zum Beispiel von Investoren vorgelegte Pläne mit Vorgaben aus der Gemeindevertretung.

Nach der Sitzung der Gemeindevertreter am vergangenen Donnerstag könnte das Vorhaben nun relativ schnell umgesetzt werden. Mit 18 Ja-Stimmen, bei vier Nein und keiner Enthaltung stimmten die Politiker des Doppeldorfs der inzwischen 3. Änderung des Bebauungsplanes „Tasdorfer Straße/Mierwerder Weg“ im Sondergebiet Einzelhandel zu. Die Verkaufsfläche lässt nun pro Einzelhandelsbetrieb 1000 statt der bisherigen 800 Quadratmeter zu, so, wie vom Investor gewünscht.

Der Bebauungsplan soll vom 11. März bis 12. April öffentlich ausgelegt werden, wie Gemeinde-Sprecherin Kathleen Brandau mitteilt. Anschließend stehe der Abwägungs- und Satzungsbeschluss an, über den die Gemeindevertreter noch in einer der beiden Mai-Sitzungen vor der Kommunalwahl am 26. desselben Monats abstimmen werden. Mit Veröffentlichung im Mai-Amtsblatt wäre der Plan dann rechtskräftig – und der Investor könne bauen, erklärt Kathleen Brandau. Der Einkaufsmarkt, aller Voraussicht nach ein Penny, könnte dann erfahrungsgemäß zum Ende dieses Jahres stehen.

Im Jahr 2011 war der aus dem Jahr 1996 stammende Bebauungsplan erstmals geändert worden, um dort die Errichtung von Einzelhandelsbetrieben zu ermöglichen. Damals war die Verkaufsfläche pro Betrieb auf 800 Quadratmeter festgelegt worden. Eine Größe, die aufgrund struktureller Veränderungen im Einzelhandel hinsichtlich Nachfrage und Wettbewerb überholt ist. Neben der Anhebung auf 1000 Quadratmeter Verkaufsfläche pro Einzelhandelsbetrieb wird die im Plangebiet insgesamt zulässige Verkaufsfläche mit der Bebauungsplanänderung von 1800 auf 1300 Quadratmeter reduziert. Damit wird der kommunalen Stellplatzsatzung Rechnung getragen. „Einzelhändler mit einer Verkaufsfläche von mehr als 800 Quadratmeter benötigen deutlich mehr Stellplätze als kleinere Anbieter“, heißt es in der Beschlussvorlage zum Thema. (mst)