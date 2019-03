Beate Bias

Berlin (MOZ) Der Bass brummt, die Stimme ist noch etwas rauer als sonst. Daniel Ebel alias Dendemann hat „einen im Tee“, wie er dem Berliner Publikum in der Columbiahalle am Donnerstagabend zuruft. Die Menschen sind trotzdem begeistert. Es ist das Abschlusskonzert nach einem fulminanten Auferstehen. Acht Jahre hat Dendemann gebraucht, um seine Lethargie zu überwinden. Das Thema spielt in seinen Liedern immer wieder eine Rolle. Seine neue Platte „Da nich für“ ist inzwischen auf Platz eins der deutschen Chartplatzierung gelandet. Mit einem Lied, das dazu gehört, geht es in Berlin in die Vollen. „Wo ich wech bin“ ist so etwas wie eine Liebeserklärung an seine Heimat - dem „größten Spa der Welt, dem Ruhrgebiet“. Es folgen „Ich dende also bin ich“, „Keine Parolen“ oder „Zeitumstellung“. Alles Stücke aus dem neuen Album. Sehr persönlich, aber auch politisch. Viel Applaus gibt es für „Müde“, das Stück, was sein alter Arbeitgeber Jan Böhmermann in seinem Podcast mit Oli Schulz erst in der vorigen Woche auf die Musikliste „Fidi & Bumsi“ gelegt hat. Darin heißt es einfach nur „müde von den Rechten, den Faschos und den Naziparteien“.

Die Bühne ist spartanisch eingerichtet. Ein bisschen Organza als Lametta, die roten und blauen Lichtsäulen pulsieren im Takt. Über allem thronen „Die Freie Radikale“, die musikalische Begleitung des Rappers.Zwei Keyboarder, ein Schlagzeuger, ein DJ unterstützen ihn. Im Publikum riecht es anfangs nach Vanille, später nach dem Rauch von Joints. Es gibt Bier und immer mehr Musik. Wobei auffällt, dass das junge Berliner Publikum, die Lieder von „Da nicht für“ mag, aber erst bei den alten Krachern von „Vom Vintage verweht“ so richtig aus dem Häuschen kommt. Der Sound klingt bombastisch. Der Bass hämmert in der Brust. Zwischen den Liedern gibt es kurzen Reime. „Für Hip- Hop nicht schlecht“, lobt sich Dende.

Unter seiner blauen Baseballkappe kommt er ordentlich ins schwitzen. 27 Lieder sind ein enormes Pensum für den schnellsten und kreativsten Rapper, den das Land derzeit zu bieten hat. 16 Konzerte von Wien bis Hamburg nach Berlin hat er seit Anfang Februar hinter sich.Die textsicheren Fans singen und tanzen in der Columbiahalle. Und sie wollen immer mehr. In Berlin verabschiedet sich der Musiker und seine Band nach anderthalb Stunden und zwei Zugaben. Mehr geht nicht.