Vernetzen, planen und koordinieren

16 Maßnahmen zur Kinder- und Jugendarbeit in Nennhausen wurden von Teilnehmern eines Workshop erarbeitet. In der Amtsverwaltung will man sich nun daran machen, einen Maßnahmenplan daraus zu entwickeln.

Nennhausen (MOZ) Der Paragraph 18a der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg regelt die Beteiligung und die Mitwirkung von Kinder und Jugendlichen in Kommunen. Mit Änderung der Hauptsatzung ermöglicht ihnen das Amt Nennhausen nun die Beteiligung in Angelegenheiten, die junge Leute berühren - welche Themen das sind, konnte Amtsdirektorin Ilka Lenke gut während des Workshops „Starke Jugend im Amtsbereich Nennhausen“ ablesen.

An vier Thementischen kamen die Teilnehmer des Workshops - vorrangig Vertreter von Sportvereinen, des Amts sowie des Fördervereins der Grundschule und drei Jugendliche - am Montag zusammen. Dort besprachen sie Fragen, die die Schüler der Friedrich-de-la-Motte-Fouqué-Grundschule bereits innerhalb einer Umfrage beantwortet hatten. Information, Kommunikation, Vernetzung, aber auch neue Radwege, die zum Skaten geeignet sind - wurden durch die Teilnehmer als wichtigste Themenpunkte bewertet. „Für den Bereich Information und Vernetzung kann ich mich direkt einsetzen. Radwege liegen leider nicht im Entscheidungsbereich des Amts“, so Ilka Lenke am Tag nach dem Workshop gegenüber BRAWO. Dennoch will sie diesbezüglich Kontakt mit dem zuständigen Landesbetrieb für Straßenwesen aufnehmen. Um die Zielgruppe der Kinder und Jugendlichen mit ihren Eltern besser über bestehende Angebote zu informieren, möchte Amtsdirektorin ganz konkret einen Stadtplan erstellen lassen, der Angebote aufzeigt und dazu Informationen zu Ansprechpartnern und Internetseiten zusammenfasst. Geprüft werde in diesem Zusammenhang, ob dieser Stadtplan auch digital zur Verfügung stehen kann.

„Der Plan wird zeigen, wie gut wir eigentlich schon aufgestellt sind“, meint Lenke. Gewünscht war aber auch eine bessere Vernetzung der Angebote. Dafür möchte sie alle Vereine zu einem Treffen einladen, bei dem sich die Vertreter unverbindlich untereinander austauschen und Erfahrungen teilen können. Ein Termin dafür steht noch nicht fest.

Für umsetzbar hält Lenke auch die Einrichtung eines Ruheraums für Grundschüler der 5. und 6. Klassen, um in diesem Hausaufgaben zu erledigen. Dieser könnte mit dem Jugendclub gestaltet werden. Zudem gelte es, Ferienangebote für Kinder und Jugendliche zu erarbeiten.

Insgesamt einigten sich die Teilnehmer auf 16 wichtige Punkte. Die Amtsdirektorin möchte in einem Maßnahmenplan zusammenfassen und festlegen, wie diese umgesetzt werden sollen. „Es ist schön, dass die Johanniter mit dem Workshop die Jugendarbeit im Amt in die Hand nahmen. Findet solch ein Treffen jährlich statt, würde es sicher besser angenommen werden. In einem Jahr könnte man auch berichten, welche Punkte wie weit umgesetzt werden konnten“, so Ilka Lenke.

Wichtig ist es ihr, die Kinder abzuholen - mindestens bei den Themen, die Kinder und Jugendliche im Amt betreffen, um ihnen die Möglichkeit einer Beteiligung einzuräumen. „In der Schule wird die Beteiligung der Kinder an Schulfragen von Grund auf mit der Schülerkonferenz gelebt. Für uns ist es wichtig, dies von Amtswegen zu unterstützen“, so die Amtsdirektorin. Eine Möglichkeit, Jugend stärker in politische Prozesse und Entscheidungen des Amts einzubeziehen, sieht Lenke in der Arbeit eines Jugendkoordinators. Ein solcher Funktionsträger ist angedacht. Er solle Bindeglied zwischen dem Amt, der Schule, den Jugendclubs und den Jugendlichen sein. Zudem wird die Amtsdirektorin Wünsche und Anregungen aus der Umfrage der Grundschule und Ergebnisse des Workshops in den Amtsausschuss und die Gemeindevertretungen tragen.

Konkret haben Jungen und Mädchen auch für ihre Gemeinden und Ortsteile Wünsche geäußert. So etwa einen Platz zum Treffen für Jugendliche im Alter zwischen 12 bis 16 Jahren außerhalb von Jugendclubs, ein Skater-BMX-Park und einen Jugendclub in Barnewitz, ein Baumhaus in Buschow, einen schöneren Sportplatz in Damme, ein Fußballplatz in Garlitz. Kritisiert wurde teils die Möglichkeiten der Mobilität der Jugendlichen. Busse in die Ortsteile fahren nur nach der Schulzeit, nicht zu einem späteren Zeitpunkt. Rufbusse würden nur diejenigen mitnehmen, die den Bus bestellen, aber Freunde stehen lassen, die gern mitgefahren würden. „An diesem Punkt werde ich nachfragen, woran dies liegt, um diese Möglichkeit für die Jugendlichen hier zu verbessern“, kündigt die Amtsdirektorin an.