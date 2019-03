2019 schon 45 Einsätze

René Wernitz

Rathenow (MOZ) Es war der 5. Einsatz des Vorjahres: Die Rathenower Feuerwehr wurde am Morgen des 13. Januar zu einem Wohnungsbrand in der Goethestraße gerufen. Zwei Tote fanden die Löschkräfte, offenbar Opfer eines Tötungsdelikts. Es war einer der aufsehenerregendsten Einsätze. Insgesamt 250 Mal rückte die Feuerwehr 2018 aus, was auf www.feuerwehr-rathenow.de nachgelesen werden kann. Freilich verteilen sich die Einsätze nicht gleichmäßig über das Jahr. Der arbeitsreichste Tag war der 23. August mit sechs Einsätzen. 2019 sind es bereits 45 (Stand: 1. März), am 24. Februar standen 4.000 qm Ödland in der Nähe des Rathenower Hafens in Flammen. 23 Leute rückten mit fünf Fahrzeugen aus, so Ortswehrführer Oliver Lienig auf Nachfrage. Am Morgen des 1. März wurde eine Leiche an der Jederitzer Brücke aus dem Wasser geborgen.

Am 16. März berichtet Lienig seinen Kameradinnen und Kameraden über den aktuellen Stand der Dinge bei der Freiwilligen Feuerwehr, einhergehend mit Ernennungen, Beförderungen und Auszeichnungen. Es ist Jahreshauptversammlung.