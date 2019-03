Fabien Ness (Schüssler) referiert an der VHS Brandenburg

Th. Messerschmidt

Brandenburg (MOZ) „Ich hoffe in Brandenburg läuft alles gut“, meldete sich nach halbjähriger Funkstille Fabien Schüssler zurück, der neuerdings Fabien Ness heißt. Ein Jahr lang – vom August 2017 bis August 2018 – hatte der gebürtige Brandenburger BRAWO-Leser Woche für Woche an seinem Jahr in China teilhaben lassen. Als Deutschlehrer war er dort im Einsatz und für BRAWO Auslandskorrespondent. Er schrieb über Land und Leute, Schule und Städte, alte Gassen und neue Wolkenkratzer, historische Tempel und Mauern. Er brachte uns Chinas sozialistischen Kapitalismus nah und ließ immer wieder seine Faszination für Ostasien durchblicken. Eine wachsende Leidenschaft, die er zielgerichtet auf Berufswege gelenkt hatte – heraus aus einem kleinstädtischen Kosmos. Geboren 1992 in Belzig, war Fabien in Brandenburg an der Havel auf dem Görden aufgewachsen, hatte nach dem Besuch der „Wilhelm Busch“-Grundschule und des von Saldern-Gymnasiums Internationale Beziehungen in Großbritannien studiert, ein Jahr in China verbracht und sodann Ostasienwissenschaften und Chinesisch in Finnland studiert. 2017 zog er beruflich für ein Jahr nach China und viele Brandenburger reisten gedanklich mit. Nach seiner Heimkehr zog er der Liebe wegen nach Hamburg, von wo er sich nun glücklich meldet: „Ich habe inzwischen geheiratet und den Namen meines Partners angenommen“, verrät Fabien, der nun den Familiennamen Ness trägt, „und ich konnte im Herbst nach langer Suche endlich einen Job in Hamburg finden, der sogar einen China-Zusammenhang hat. Ich organisiere jetzt für Chinesische Ärzte Hospitationen in deutschen Kliniken und kann somit mein China/Chinesisch-Wissen für etwas Nützliches anwenden.“ Und im März steht ein Besuch der Heimat an – mit einem besonderen Termin: „Ich halte am 29. März einen Vortrag über meine Zeit in China an der Brandenburger Volkshochschule.“ Interessierte merken sich Freitag, 29. März, 18.30 bis 20 Uhr, vor sowie den Raum 103 in der VHS, Wredowplatz 1. Der Eintritt kostet 6/erm. 3 Euro. Anmeldung unter 03381/250447 ist erforderlich.