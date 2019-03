Pro Velten strebt absolute Mehrheit an

Roland Becker

Velten (MOZ) Pro Velten wird bei der Kommunalwahl am 26. Mai erstmals für den Kreistag kandidieren. Das beschlossen die Mitglieder der Wählervereinigung bei ihrer Versammlung am Mittwochabend. Seinen Schwerpunkt will Pro Velten aber weiter auf die Arbeit im Veltener Stadtparlament legen. Für die Wahl wird die Wählervereinigung mit 19 Kandidaten antreten. Für den Kreistag wurden im Wahlkreis II fünf Bewerber nominiert.

Das unangefochtene Zugpferd von Verein und Wählergemeinschaft bleibt Gründer Marcel Siegert. Er wurde auf der Vereinsversammlung nicht nur zum Spitzenkandidaten für Stadtparlaments- und Kreistagswahl gekürt, sondern erneut einstimmig zum Vereinsvorsitzenden. „Wir sollten den Veltenern weiterhin eine Wahl anbieten“, warb Siegert bei seinen Mitgliedern für ein erneutes Engagement im Stadtparlament. Nachdem er im Oktober 2017 die Bürgermeisterwahl knapp verloren hatte, „war das ein Tiefpunkt, an dem ich überlegt habe, ob es überhaupt noch Sinn macht“, sagte Siegert am Donnerstag dieser Zeitung.

Schon der auf der Versammlung gezeigte Wahlslogan legt Pro Veltens Ziel klar fest: „Nur mit unserer Mehrheit“. Nachdem Pro Velten 2014 aus dem Stand auf 41,6 Prozent gekommen war, strebt Siegerts Mannschaft nun die absolute Mehrheit der Sitze im Stadtparlament an. Einige Statements erweckten den Eindruck, als wolle sich Pro Velten aus der Stadtpolitik zurückziehen, falls dieses Ziel verfehlt würde. Das wollte Siegert tags darauf so nicht stehenlassen: „Das wird am 26. Mai oder bei der konstituierenden Sitzung des Stadtparlaments nicht passieren.“ Ausschlaggebend sei, wie sich das Klima in der neuen Stadtverordnetenversammlung darstelle. „Wenn man regelmäßig gegen Betonmauern läuft und sich weh tut, sollte man es sein lassen“, argumentierte Siegert. Andererseits hatte er am Mittwoch auf Erfolge verwiesen: „Wir haben viel bewegt, viele Dinge gesteuert und angestoßen.“

Wo aber möchte Pro Velten Mehrheiten finden, wenn es für die eigene nicht reicht? Dann wolle er nach Mehrheiten suchen, „um unsere Ideen voranzubringen.“ Eine Zusammenarbeit mit der AfD schließt er zum jetzigen Zeitpunkt aus: „Das setzt Vertrauen voraus. Und wenn ich mir den Spitzenkandidaten angucke (Ex-Boxweltmeister Marco Schulze), zweifel ich daran, ob ich diesen Vertrauensvorschuss gewähren soll.“ Schulze war zu Siegerts Überraschung als Gast zur Versammlung von Pro Velten gekommen.

Mit von der Partie sind übrigens auch wieder Susanne Mihatsch und Mike Gabrich. Nach der verlorenen Bürgermeister-Wahl hatten sich beide von Pro Velten getrennt und die neue Fraktion Aktiv für Velten gegründet. Zu ihrer erneuten Kandidatur für die Wählergruppierung sagte Mihatsch: „Einmal Pro Velten, immer Pro Velten.“ Nicht auf der Kandidatenliste stehen Stefan Gansel und Kristina Wolf, die sich damals als Fraktion Lebenswerte Ofenstadt ausgliederten. (rol)

Für das Stadtparlament treten in dieser Reihenfolge an: Marcel Siegert, Susanne Mihatsch, Mike Gabrich, Mandy Krüger, Mario Große, Helga Siegert, Maik Mihatsch, Birgit Kupke, Ronald Schröder, Nancy Große, Michael Stahl, Gabriele Schade, Axel Jacobeit, Jutta Lukowski, Florian Handte, Judith Fink, Roland Kraske, Mandy Striegler, David Wallendorf. Für den Kreistag kandidieren: Marcel, Siegert, Susanne Mihatsch, Mandy Krüger, Mario Große, Axel Jacobeit.