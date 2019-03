Vollsperrungen für die A 111 angekündigt

Tilman Trebs

Berlin/Oberhavel (MOZ) Autofahrer müssen in der kommenden Woche in den Nachtstunden mit erheblichen Behinderungen auf der A 111 zwischen Berlin und Oberhavel rechnen.Wegen Instandhaltungsarbeiten wird es streckenweise zu langen Vollsperrungen kommen.

Wie die Berliner Senatsverwaltung für Verkehr am Freitag mitteilte, sind von den Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten die Tunnel Tegel Ortskern, Forstamt, Beyschlagsiedlung und Tegel betroffen. Autofahrer müssen sich auf folgende Einschränkungen einstellen.

In der Nacht vom 4. zum 5. März (Montag zu Dienstag), 21 bis 5 Uhr: Ab 21 Uhr wird die Autobahn in beiden Fahrtrichtungen zunächst zwischen den Abfahrten Am Festplatz und Waidmannsluster Damm gesperrt. Ab Mitternacht wird die Vollsperrung in Richtung Oranienburg bis zur Schulzendorfer Straße erweitert.

In der Nacht vom 5. zum 6. März (Dienstag zu Mittwoch) wird die A111 in Richtung Oranienburg zwischen den Abfahrten Am Festplatz und Waidmannsluster Straße wiederum von 21 bis 5 Uhr voll gesperrt. Die Gegenrichtung ist nicht betroffen.

In den Nächten vom 6. zum 7. März (Mittwoch zu Donnerstag) sowie vom 7. zum 8. März (Donnerstag zu Freitag) wird die A111 jeweils von 21 bis 5 Uhr in Richtung Berlin-Zentrum zwischen Waidmannsluster Damm und Am Festplatz gesperrt. In der zweiten Nacht ist die Autobahn in Richtung Süden ab 0 Uhr bereits ab Schulzendorfer Straße geschlossen.

Wie die Senatsverwaltung weiter mitteilte, werden einige Zufahrten zur Autobahn bereits ab 20 Uhr gesperrt. Die Umleitungsstrecken sind ausgeschildert. Der Senat empfiehlt eine weiträumige Umfahrung.