Generalprobe für Landeswettbewerb

Simone Weber

Rathenow Rund 250 junge Musiker werden im Landeswettbewerb von „Jugend musiziert“ vom 21. bis 23. März in Eberswalde um gute Bewertungen und Preise singen und spielen, um somit sich beim Bundeswettbewerb in Halle an der Saale vom 6. bis 13 Juni ihr Können unter Beweis stellen zu dürfen.

Bevor es zum Landeswettbewerb geht, stellten acht junge Musiker aus dem Westhavelland und ein Gastspieler aus Berlin Teile ihrer Wettbewerbsprogramme im Rahmen des Preisträgerkonzerts am vergangenen Sonntag im Konzertsaal der Alten Mühle vor. Die neun Teilnehmer nahmen sehr erfolgreich am Regionalwettbewerb im Januar teil. Alle erhielten mit der Mindestpunktzahl 21 einen 1. Preis. Zu ihnen gehört die zwölfjährige Musicaldarstellerin Leela Missfelder, die zum ersten Mal an „Jugend musiziert“ teilnahm. Sie trat in der Kategorie „Gesang Pop“ an. Das Duo Kajsa-Ida Dech (Oboe) aus Hohennauen und die Rathenowerin Emilia Knauff erreichte in der Kategorie „Duo Klavier und ein Holzblasinstrument“ ebenfalls 21 Punkte.

Mit mindestens 23 Punkten fahren vier Westhavelländer am 21. bis 23. März nach Eberswalde und vertreten die Havelland-Region im Landeswettbewerb. So wie das Gesangsduo Alissa Miller, Tabea Jeschke samt Klavierbegleiter Aaron Huyoff. Die 17-Jährigen trugen unter anderem das Vielen als Volkslied bekannte „Wenn ich ein Vöglein wär“ des romantischen Komponisten Robert Schumann vor – als Kunstlied. Als Vierter fährt Fabian Adam nach Eberswalde. Er wagte sich an ein modernes Stück. Der Zwölfjährige spielte auf seinem Akkordeon die „Toccata“ des 1964 in Südkorea geborenen Komponisten Il-Ryun Chung. Er erhielt beim Regionalwettbewerb dafür 23 Punkte.

In der Kategorie „Streichinstrumente solo“ begleitete Alissa Miller zusätzlich zu ihrem eigenen Auftritt ihren Bruder Albert. Trotz 23 Punkten kann der Cellist noch nicht zum Landeswettbewerb fahren, da Albert gerade erst acht Jahre alt geworden ist. Ebenfalls mit acht Jahren zu jung ist Gastmusiker Aliro Heimlich aus Berlin. Der sehr talentierte Violinist erreichte mit 25 Punkten als einziger aller Teilnehmer im westbrandenburgischen Regionalwettbewerb in seiner Kategorie die Höchstpunktzahl. Er begeisterte das Publikum im Saal der Alten Mühle mit drei Sätzen des Violinkonzerts a-moll RV 356 des Komponisten Antonio Vivaldi.

Diesen Samstag, 2. März, lädt die Kreismusikschule zum Tag der offenen Tür ein: 10.00 bis 15.00 Uhr in der Bammer Landstraße 10 und 14.00 bis 17.00 Uhr in der Alten Mühle.