Burkhard Keeve

Oberhavel (MOZ) Die milde Witterung sorgte im Februar in Oberhavel für einen leichten Rückgang der Arbeitslosenzahlen. Außerdem setzen die Jobcenter und die Arbeitsagentur mehr arbeitsmarktpolitische Instrumente ein, „um die Chancen auf einen Arbeitsplatz durch die Teilnahme an einer Weiterbildungsmaßnahme zu verbessern“, wie Bezirksagenturchefin Cornelie Schlegel am Freitag in Neuruppin mitteilte.

Aktuell sind im Landkreis 6 156 Menschen arbeitslos gemeldet, 68 weniger als im Vormonat und 721 weniger als im Februar 2018. Die Arbeitslosenquote ist zum Vormonat um 0,1 Prozentpunkte gesunken und liegt jetzt bei 5,4 Prozent. Im Februar 2018 betrug sie 6,1 Prozent.