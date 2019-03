Schon 30 000 Euro für neue Orgel gespendet

Judith Melzer-Voigt

Neuruppin (MOZ) Langsam, aber sicher steigt der Spendenstand: Die evangelische Kirchengemeinde Neuruppin möchte die Orgel in der Klosterkirche erweitern und modernisieren. Rund 360 000 Euro wird das Ganze kosten. Dabei geht es nicht ohne private Unterstützer – und diese zeigen sich bereits großzügig.

Laut Neuruppins Kantor Matthias Noack sind schon 30 000 Euro an Privatspenden zusammengekommen. Die Kirchengemeinde geht davon aus, dass noch rund 100 000 Euro aus diesem Bereich gesammelt werden müssen. Doch auch bei Unternehmen und Händlern aus der Region wollen die Christen um Hilfe bitten. 100 000 Euro sind der Gemeinde indes bereits sicher. Dieses Geld stellt das Land Brandenburg aus Altgeldern der Parteien und Massenorganisationen der DDR zur Verfügung (RA berichtete).

Derzeit steht die Kirchengemeinde kurz vor der Ausschreibung der Orgelsanierung. Drei Firmen haben sich laut Noack beworben. „Jetzt sind wir bei der Feinbetrachtung der Angebote.“ Alle drei Bewerber würden aber ziemlich nahe beieinander liegen. Geplant ist, das Instrument bedeutend zu erweitern: Erst sollte es lediglich gereinigt, gestimmt und um zwei Register erweitert werden. Durch den Landeszuschuss darf die Gemeinde nun weiter in die Zukunft denken: Die Orgel soll in die Moderne geholt werden. Das geschieht, indem sie um romantische und zeitgenössische Stimmen ergänzt wird. Ein Erweiterungsbau soll an der gegenüberliegenden Wand aufgebaut werden. Vorgesehen ist, dass die Orgel von einem elektronischen, Midi-fähigen, frei beweglichen Tisch gespielt wird. Mit dieser Technik wäre es möglich, das Instrument an Synthesizer-Systeme anzuschließen, was aber noch nicht konkret geplant ist. „Aber definitiv wären dadurch groovige Klänge spielbar“, versichert Matthias Noack. „Wir haben uns in der Vergangenheit Orgeln angeschaut, die so erweitert worden sind. Das hat uns überzeugt.“ Standard ist eine solche Ausrüstung keineswegs. „Das wäre hier ein Novum“, so Noack.

Bis zum Herbst dieses Jahres muss die Kirchengemeinde einen Überblick haben, was sie finanziell ermöglichen kann. „Wir werden jetzt im Frühjahr und Sommer also noch mal Klinken putzen“, sagt der Kantor. Bisher laufen die Patenschaften für Orgelpfeifen sehr gut. Je nach Größe spendet der Pate dabei eine bestimmte Summe. Sein Name wird am Ende der Aktion – wenn es gewollt ist – auf einer Plakette nachzulesen sein. „Wir haben aber auch schon einige Orgel-Event-Buchungen“, so Noack. Er selbst spielt dann das Instrument und erklärt Wissenswertes. Der Erlös geht in die Sanierung und Erweiterung.

Ab und zu wird während eines Gottesdienstes auch die Kollekte für die Orgel gesammelt. Die Kirchengemeinde plant in den kommenden Monaten aber einige Veranstaltungen, bei denen es konkret um Spenden für das Vorhaben geht: Am Pfingstsonnabend wird es in der Klosterkirche einen Orgel-Marathon geben. Von 10 bis 22 Uhr erklingt das Instrument ununterbrochen, gespielt von verschiedenen Musikern. „Das Programm ist fast voll“, sagt Noack. „Ich muss sehen, dass ich mich selbst als Spieler noch unterbringe.“ Gedacht ist die Veranstaltung ausdrücklich für das Laufpublikum, das ein paar Minuten verweilen und lauschen, aber auch länger bleiben kann.

Von Juli bis Mitte August werden immer sonntags um 12 Uhr Matinees in der Klosterkirche veranstaltet. Eine halbe Stunde lang erklingt dann die Orgel, gespielt von Matthias Noack, aber auch von Gästen. „Der Eintritt ist frei. Wir werben dann aber um Spenden für unsere Orgel.“

Auch am 26. Mai dreht sich alles um das Instrument: Der Möhringchor wird an diesem Tag um 17 Uhr in der Klosterkirche auftreten. Der Erlös des Auftritts geht ebenfalls in die Sanierung. Konzert für Konzert und Spende für Spende will die Kirchengemeinde ihrem Ziel – einer modernen Orgel – ein Stück näher kommen.

Wer für die Orgel spenden möchte, kann das unter folgender Verbindung tun: Kirchenkreis Wittstock-Ruppin, DE08 1605 0202 1730 0063 68 bei der Sparkasse Ostprignitz-Ruppin, Zweck: Orgel Klosterkirche Neuruppin 7104.00.0210.01.2200 plus Name des Einzahlers