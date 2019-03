Jugendstaatsanwälte arbeiten stadtweit nach Ortsprinzip

dpa

Berlin (dpa) Die Berliner Justiz richtet sich bei der Bekämpfung von Jugendkriminalität nun in allen Bezirken nach dem Ortsprinzip aus. Zum 1. März gelte stadtweit, dass der Wohnort eines beschuldigten Jugendlichen darüber entscheidet, welcher Staatsanwalt zuständig ist. Das teilte die Justizverwaltung am Freitag mit. Zuvor waren Staatsanwälte in allgemeinen Jugendabteilungen für bestimmte Anfangsbuchstaben von Verdächtigen zuständig.

Damit wird für die gesamte Stadt das Modell übernommen, das seit 2015 in Neukölln angewandt wird. Es war schon auf Friedrichshain-Kreuzberg, Lichtenberg, Marzahn-Hellersdorf und Treptow-Köpenick ausgeweitet worden. Dabei habe sich eine „merkliche Verbesserung der Zusammenarbeit mit den Verfahrensbeteiligten“ gezeigt, so die Staatsanwaltschaft. Mit der Umstellung könnten Verfahrensabläufe vereinfacht und beschleunigt werden, erklärte Justizsenator Dirk Behrendt (Grüne). Jugendgerichte, Polizei und Jugendgerichtshilfe arbeiten bereits ortsbezogen.