Noch Pferde, Reiter und Freiwillige für Festumzug gesucht

Siegmar Trenkler

Neuruppin (MOZ) Ein Umzug mit 800 Teilnehmern, der in 30 Schaubildern die Zeit von 1819 bis 2019 darstellt, Details von Theodor Fontanes Leben sowie was noch heute in Neuruppin von ihm übrig ist – diese Mammutaufgabe hat sich die Neuruppiner Entwicklungs- und Arbeitsfördergesellschaft EAN vorgenommen. Mittlerweile rückt der 25. Mai immer näher, an dem sich der Tross von der Pfarrkirche bis zum Fontanedenkmal in Bewegung setzen soll.

Schon seit 2017 wird an dem Vorhaben gearbeitet. Mittlerweile haben sich auf die Aufrufe bereits mehr als 60 Teilnehmer gemeldet, sowohl Privatpersonen als auch Vereine. Selbst von den 110 angeschriebenen Unternehmen hat bereits rund ein Viertel reagiert. Auch wenn weiter gesucht wird, haben die Organisatoren dadurch mehr und mehr ein klares Bild davon, wie die Rollen verteilt werden sollen. Zuerst aber steht nun an, sich bei allen zu melden, die beim Umzug der EAN mitmachen wollen. „Das geschieht in den nächsten Wochen“, so EAN-Geschäftsführer Ralf Perschnick.

Das ist aus mehreren Gründen wichtig. Schließlich sollen die Schaubilder des Umzugs möglichst passend besetzt werden. Dafür werden nun alle Teilnehmer kontaktiert, um die Details zu klären: Geschlecht, Alter und vor allem die Konfektionsgrößen. Denn für den Umzug versorgt die EAN alle mit historischen Gewändern. Dabei kommt der Gesellschaft zugute, dass sie in der Vergangenheit viele Erfahrungen und einen noch größeren Fundus an Kostümen gesammelt hat – unter anderem durch den Umzug zur 750-Jahrfeier Neuruppins. Auch einige Requisiten von damals können wiederverwendet werden. Doch im Großen und Ganzen sind es neue Ideen, die für den Umzug umgesetzt werden sollen. Angefangen vom Leben zum Beginn des 19. Jahrhunderts auf dem Land und in der Stadt, den damals üblichen Berufen, Schichten oder Arten der Fortbewegung über Errungenschaften wie das erste Auto, die erste Kamera oder die Litfaßsäule bis hin zu den Spuren Fontanes im modernen Neuruppin gibt das Thema des Umzugs allerhand her, berichtet Perschnicks Vorgängerin Monika Goldschmidt, die bei der Organisation hilft.

Für das Bild zur Mobilität des 19. Jahrhunderts werden neben weiteren Teilnehmern auch noch Pferde gesucht, sagt sie. Auch historische Fahrräder und andere Requisiten kann die EAN noch gebrauchen – manches andere liegt schon bereit: etwa ein Dampfer, mit dem gezeigt werden soll, dass 1884 mit der „Germania“ erstmals ein solches Schiff auf dem Ruppiner See unterwegs war. Es sind Details wie diese, die zeigen, wie sehr sich die Organisatoren auf die vor ihnen liegenden Aufgabe gestürzt haben. Damit aber am Ende wirklich das beste Ergebnis vorgezeigt werden kann, hofft die EAN auf weitere Teilnehmer. Hilfe wird auch weiterhin dabei benötigt, größere Fahrzeuge zu finden, auf denen die feststehenden Kulissen wie etwa die Fassade der Löwenapotheke beim Umzug bewegt werden können. Auch von den angeschriebenen Schulen haben noch nicht alle geantwortet. Goldschmidt und Perschnick sind aber dennoch zuversichtlich.

Wer Historisches beisteuern kann oder bei dem etwa zweistündigen Umzug mit durch die Stadt marschieren möchte, sollte sich an die EAN wenden. Das ist möglich per E-Mail an ean.ruppin@t-online.de, telefonisch unter 03391 45670 sowie per Fax an 93301 456720. (zig)