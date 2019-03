Ladesäule für Elektroautos kommt auf Multifunktionsplatz

Brian Kehnscherper

Rheinsberg (MOZ) Die geplante Ladestation für Elektroautos in Rheinsberg soll am Multifunktionsplatz aufgestellt werden. Dafür hat sich der Bauausschuss am Montag ausgesprochen.

Ursprünglich wollten die Stadtwerke Neuruppin die Ladestation am Rudolf-Poscich-Platz errichten. Wie sich herausstellte, ist das aber nicht möglich. Denn die Förderrichtlinie für die Finanzierung der E-Tankstellen sieht vor, dass diese mit einem weißen Steckdosen-Symbol am Boden gekennzeichnet werden sollen.

Auf dem historischen Feldsteinpflaster am Poscich-Platz ist dies aus Gründen des Denkmalschutzes aber nicht möglich. Daher hat die Verwaltung den Multifunktionsplatz als Alternativ­standort vorgeschlagen. Er ist noch relativ nah am Stadtzentrum, und der Boden eignet sich für die geforderte Markierung.

Da andere Standorte, die in Frage kamen, im historischen Sanierungsgebiet liegen, blieb nur der Multifunktionsplatz als Alternative übrig. Künftig sollen dort zwei Elektroautos gleichzeitig geladen werden können.